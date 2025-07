Marc-André Ter Stegen est arrivé à Bordeaux

L’arrivée de l’été en National 2 ?

Certains ont dû se frotter les yeux, ce lundi, en voyant Marc-André ter Stegen arriver à Bordeaux. Et ils ont sans doute déchanté aussi vite lorsqu’ils ont compris que le gardien du FC Barcelone n’était en Gironde que pour se rendre à la clinique du sport de Bordeaux-Mérignac afin de soigner sa nouvelle blessure aux lombaires. Il doit subir une opération du dos, deux ans après une première intervention chirurgicale dans le même établissement.

De plus en plus proche d’un départ du Barça

Le portier allemand n’est plus en odeur de sainteté du côté du Barça, mais pas de là à envisager un transfert en quatrième division française. À peine remis d’une rupture de la rotule, il s’est donc blessé et n’a pu assister qu’impuissant à la prolongation de Wojciech Szczęsny en Catalogne et à l’arrivée de Joan Garcia, en provenance de l’Espanyol.

S’il a tenté de démentir les rumeurs de départ sur les réseaux sociaux, Marc-André ter Stegen s’est rendu à Bordeaux uniquement avec sa compagne et a refusé la présence de représentants barcelonais, selon les informations du média espagnol AS.

Jan Hoekstra, qui vient d’arriver à Bordeaux, peut souffler, sa place de titulaire n’est pas remise en question.

Vers un rapprochement entre Bein Sports et la LFP ?