Le joueur préféré du gouvernement.

Sorti de la retraite pour garder les buts de Barcelone, Wojciech Szczęsny est tellement work addict qu’il a prolongé avec son club. Le gardien (et pompier) polonais est désormais lié avec le Barça jusqu’en 2027. Le gardien, qui avait annoncé se retraite l’été dernier, avait déjà accepté l’offre de prolongation de contrat en mai. Entre temps, Barcelone a mis 25 millions d’euros sur Joan Garcia, ancien gardien de l’Espanyol. Marca annonce qu’Iñaki Peña pourrait faire ses valises, et que Marc-André Ter Stegen aimerait rester.

Bien aidé par Jules Koudé, Pau Cubarsí et les autres, le fumeur de 35 ans a passé 14 de ses 30 matchs joués dans la saison sans prendre de but. Et il a quelques beaux moments à son actif : le match fou contre Benfica, deux matchs de dingue contre le Real, et la demi-finale de Ligue des champions incroyable contre l’Inter.

Encore deux ans pour bien écrire son blaze.