Chapeau, Barça !

4-3, 3-4, 2-1, 3-3, 3-2. Non, ce n’est pas un extrait de la table de marque d’un Mahut-Isner à Wimbledon, mais bel et bien les scores des cinq derniers matchs de l’extravagant Barça de Hansi Flick. Une équipe pourtant encore meurtrie par sa récente élimination en demi-finales de Ligue des champions, après 120 minutes de folie dans le bouillant Giuseppe-Meazza de l’Inter. Pour retrouver des couleurs, les Catalans ont trouvé leur cachet d’aspirine : le Real Madrid. Fidèle à lui-même, le FC Barcelone a encore assuré le show dans sa résidence secondaire de Montjuïc (victoire 4-3).

Pour filer vers le titre, il a de nouveau montré sa faiblesse défensive en début de match en permettant au Kyk’s de soigner ses stats par un triplé au milieu d’une saison bien galère… Avant de se réveiller d’un coup et de faire lever les foules quatre fois en 25 minutes chrono, comme le veut cette curieuse tradition locale devenue coutume dans la ville de Gaudí. Et de l’emporter sur un score encore spectaculaire avec un grand Raphinha, auteur d’un doublé (34e et 45e).

Clásico espectáculo

Comme d’habitude, le Barça a donc montré toutes ses facettes. D’une double erreur de jeunesse de Pau Cubarsí au réveil signé par la doublette infernale Yamal-Raphinha, en passant par Eric Garcia devenu goleador. Une inconstance folle et une fâcheuse habitude de mal défendre de la part de Barcelone dans lesquelles on trouve un certain charme, même si des boulons un peu plus serrés à l’arrière de sa carcasse auraient bien servi. Ce charme, c’est celui d’une équipe de foot sans calcul qui se contente de jouer au ballon. Au grand bonheur des nerfs de ses supporters, qui connaissent d’innombrables montagnes russes. Si le Barça fait souvent le spectacle, il n’en manque aucun lorsqu’il s’agit du Clásico. Après ce nouvel opus à succès, cela fait désormais 18 matchs qu’un Barça-Real ne s’est pas soldé sur un match nul. Cette saison, les quatre confrontations entre les deux mastodontes du foot espagnol (toutes remportées par le Barça, dont deux sacres en Supercoupe et en Coupe du Roi) ont entraîné une avalanche de « goles » : 3,28 en moyenne. D’ailleurs, le Barça est le leader européen dans ce domaine avec la meilleure moyenne de buts inscrits (2,91) à trois matchs de sa fin de saison devant le Bayern Munich (2,68) et le PSG de Luis Enrique (2,56).

Moins de calcul, plus d’humain

Voilà pour la vitrine. Dans l’arrière-boutique, davantage de bazar peut s’observer. À se demander si le Barça n’est pas en train de développer un syndrome de Diogène : sur leurs cinq derniers matchs officiels toutes compétitions confondues, les Blaugrana ont encaissé au moins deux buts. Ces chiffres classent définitivement le FC Barcelone au rang des équipes fantasques, desquelles on ne pourra de toute façon jamais rien prévoir. Capable du bijou collectif comme d’un marquage inexistant sur un vieux briscard italien de 37 ans. Mais voir du spectacle à chaque rencontre, n’est-ce pas une révolution bienvenue dans un football où le désintérêt s’amplifie avec un jeu de plus en plus stéréotypé, où la dimension tactique brille par son omniprésence et où une forme de déshumanisation s’installe finalement peu à peu ?

18 - @FCBarcelona and @realmadriden have not drawn in their last 18 Clásicos in all competitions (eight wins for Barcelona and 10 for Real Madrid); the longest unmatched run in the history of #ElClasico. Show.#FCBarcelonaRealMadrid ❤💙#BarcelonaRealMadrid 🩶💜 pic.twitter.com/wKg5wyF6qW — OptaJose (@OptaJose) May 11, 2025

Avec son attaque de feu, son milieu créatif et sa défense balbutiante (où la saison 2022-2023, avec seulement 20 buts encaissés en 38 journées de championnat, n’a visiblement pas servi d’exemple), ce FC Barcelone n’a pas fini de rameuter tous les amoureux de scénarios rocambolesques. Un phénomène catalan qui fait grand bien à ce sport, et contraste complètement avec le très robotisé Manchester City de Guardiola en pleine chute libre. Reste à régler ces foutus problèmes défensifs qui ont empêché le club barcelonais de pouvoir booker sa dernière escale européenne pour Munich. Un football en bonne voie du côté de la Catalogne, face auquel son initiateur en vient à prendre ses propres précautions. « Je vais devoir me faire examiner le cœur », s’est publiquement marré Flick, après cet énième Almodóvar. Sans oublier celui des fans.

