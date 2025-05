Malgré Kylian Mbappé, Barcelone bat le Real Madrid au bout de la folie

Malgré un triplé de Kylian Mbappé et deux buts d’avance pour le Real Madrid au bout d’un quart d’heure de jeu, Barcelone s’est imposé en profitant des largesses défensives adverses pour s’approcher encore plus près du titre. Après ce match dont la première mi-temps a été complètement dingue, la Liga semble pliée.

Barcelone 4-3 Real Madrid

Buts : Garcia (19e), Yamal (32e) et Raphinha (34e et 45e) pour Barcelone // Mbappé (5e SP, 14e et 70e) pour le Real Madrid

Il est donc possible de marquer à trois reprises contre Barcelone, et de devoir quand même s’incliner. C’est l’histoire de ce dimanche vécu par Kylian Mbappé, qui a sorti une prestation monstrueuse dans un match synonyme de dernière chance pour remporter un vrai trophée lors de sa première saison avec le Real Madrid et qui a cependant échoué. Une mission inaboutie pour plusieurs raisons, mais principalement parce que ce Clásico comptant pour la 35e journée du championnat espagnol a été dantesque dans tous les sens du terme et parce que les Merengues n’ont jamais su résister au pouvoir offensif des locaux. À l’arrivée, la Maison-Blanche en a pris quatre dans la musette et a dit adieu au sacre : le Barça compte désormais sept points d’avance sur son dauphin et ne sera pas rattrapé, sauf miracle.

Raphinha encore en chaleur

Attention, il s’agit peut-être de la mi-temps la plus débridée de la saison. Avec six buts inscrits et un renversement de scénario complètement fou, ce choc offre une série d’événements dingues dès les premières minutes. Tout démarre par un penalty obtenu et transformé par Kylian Mbappé, qui profite d’une faute de Wojciech Szczęsny et qui s’offre un doublé une poignée de secondes plus tard en contre-attaque sur un service de Vinícius Junior. Le début du cauchemar pour le Français, étant donné que son équipe ne dispose tout simplement pas de défense : malgré les arrêts de Thibaut Courtois, le Real prend en effet soudainement la foudre en encaissant quatre buts consécutifs. Le premier est l’œuvre d’Eric Garcia sur corner, de la tête. L’égalisation, elle, est signée Lamine Yamal d’un superbe enroulé. Puis, Raphinha envoie un doublé en profitant des incroyables largesses adverses et notamment d’une boulette de Lucas Vázquez.

Seulement deux joueurs au niveau chez les Merengues

Penalty sifflé puis annulé pour Mbappé en raison d’une simulation, réalisation refusée à l’ancien du Paris Saint-Germain pour hors-jeu, même sentence pour Yamal… Entre tous les tremblements de filets, le reste passe presque inaperçu. Le capitaine des Bleus, en revanche, continue de se montrer et de faire exister sa bande après l’entracte : inarrêtable, l’attaquant plante son troisième pion à la 70e sur une nouvelle passe décisive de Vinícius. 4-3, match relancé ? Pas vraiment car finalement, ce sont toujours les Catalans qui se procurent le plus d’occasions. Courtois doit constamment intervenir, par exemple, alors que Raphinha n’est pas loin du triplé non plus. La partie s’achève alors sur un rythme moins intense qu’au départ, et le Barça peut avoir le sourire : en remportant toutes les oppositions contre son rival honni (avec un nombre de goals indécents), le futur champion d’Espagne lui a chipé la Liga et la Coupe du Roi.

Barcelone (4-3-3) : Szczęsny – Garcia (Fort, 77e), Cubarsí (Christensen, 57e), Martinez, Martin (Balde, 57e) – De Jong, Pedri, Olmo (Lopez, 77e) – Yamal, Torres (Gavi, 89e), Raphinha. Entraîneur : Flick.

Real Madrid (4-3-1-2) : Courtois – Vázquez (Endrick, 84e), Tchouaméni, Asencio, Garcia – Valverde, Ceballos (Modrić, 46e), Güler (Díaz, 46e) – Bellingham – Mbappé, Vinícius (Muñoz, 88e). Entraîneur : Ancelotti.

Revivez FC Barcelone-Real Madrid (4-3)