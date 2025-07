Bordeaux tient son nouveau gardien numéro 1 !

Et de quatorze !

Oui, oui, quatorze. Après Matthieu Villette, Steve Shamal, Royce Openda, Ludéric Etonde et Faïssal Mannaï (attaque), Guillaume Odru, Abou Ba, et Adama Diop (milieu), Éric Vandenabeele, Ruben Droehnlé Nadjib Cissé et Léo Jousselin (défense) et David Agossa (gardien), les Girondins viennent d’enregistrer une quatorzième arrivée dans ce mercato estival. Son nom ? Jan Hoekstra. Sa nationalité ? Néerlandaise. Son poste ? Gardien. Son statut ? Numéro 1.

✅Jan Hoekstra suit la séance de ses coéquipies et observe. Il sera le gardien numéro 1 cette saison.#Girondins #Bordeaux pic.twitter.com/UXOJ5SZc35 — WebGirondins (@webgirondins) July 22, 2025

Âgé de 26 ans, Jan Hoekstra affiche deux mètres sous la toise et un palmarès vierge. Débarqué gratuitement du FC Emmen, en D2 néerlandaise, pour les trois prochaines saisons, il est pressenti pour s’imposer entre les perches bordelaises et confirmer ainsi la déclaration de Bruno Irles qui avait assuré que Lassana Diabaté, 21 ans et titulaire la saison dernière, « serait au minimum mis en situation de concurrence. »

Encore un inconnu auquel il va falloir s’habituer.

