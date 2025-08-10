Trophée Joan Gamper : le Barça fait Côme il lui plait

FC Barcelone 5-0 Côme

Buts : F. López (21e & 35e), Raphinha (37e) & Yamal (42e & 49e) pour le Barça

Répondez à ça, Hakimi et Dembouz !

À six jours de sa reprise en Liga à Palma face à Majorque, Barcelone a ratatiné le Côme de Cesc Fàbregas (5-0) à l’occasion du Trophée Joan Gamper – match amical de gala organisé chaque année par le club catalan –, Lamine Yamal inscrivant un doublé au passage, comme contre le FC Séoul onze jours plus tôt (3-7).

Pour autant, c’est Fermín López, lui aussi auteur de deux buts, qui a été désigné homme du match. À noter qu’avec Maxence Caqueret (entré à la 55e) sur le terrain, les visiteurs n’ont rien encaissé, le mal étant déjà fait. L’équipe blaugrana, qui a passé une bonne partie de sa prépa en Asie, termine sa campagne de matchs amicaux avec quatre succès en quatre rencontres, pour vingt pions inscrits et quatre encaissés.

On retiendra aussi l’ovation du stade Johan-Cruyff pour ce bon vieux Sergi Roberto, de retour à la maison un an après son départ.

Captain Sergi Roberto 👏👏👏 pic.twitter.com/nL9tksvkBF — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 10, 2025

Jean-Eudes Aholou a trouvé une autre destination que l'Arabie saoudite