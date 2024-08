L'émouvant discours d'adieu au Barça de Sergi Roberto

Un joueur qui a débuté avec Iniesta et Xavi est déjà vieux…

Sergi Roberto quitte le FC Barcelone cet été, et il a délivré un discours d’adieu, dix-huit ans après être arrivé au Barça. Le boss final du PSG lors de la remontada – « l’un des moments dont on se souviendra toujours » – a profité de son pot de départ pour déclarer son amour à son club formateur. « Le Barça est et sera toujours le club de ma vie, a-t-il dit devant devant d’autres garants de l’institution comme Puyol, Piqué ou Xavi. Je vous serai toujours reconnaissant pour votre soutien et pour les exigences qui ont fait de moi le joueur que je suis. Je vous porterai dans mon cœur. »

🔴 EN DIRECTE ⚽ Sergi Roberto tria el seu gol més icònic… aquí tots coincidirem!https://t.co/Knqy7RtfaV pic.twitter.com/mlrKSYqZuE — Esport3 (@esport3) August 13, 2024

Puis le joueur polyvalent a transmis le témoins aux jeunes de l’âge de Lamine Yamal : « La Masia est le cœur du Barça. C’est là que j’ai appris les valeurs de ce club et que j’ai grandi en tant que footballeur et en tant que personne. Je dirais aux jeunes d’avoir beaucoup de patience. J’ai travaillé chaque année pour réaliser mon rêve d’atteindre l’équipe première. Si c’est leur rêve je leur dirais qu’ils doivent travailler, que l’effort en vaudra la peine, parce que c’est le meilleur club du monde ! » L’ancien capitaine est libre après avoir disputé plus de 370 matchs avec le Barça, et gagné 25 trophées.

Il reste encore des places à Miami avec Messi, Busquets, Alba et Suárez.

