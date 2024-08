Le Barça perd un de ses historiques

Le totem de la remontada a expiré.

Sergi Roberto, pilier du FC Barcelone pendant 14 saisons et 373 matchs professionnels, va quitter le club catalan à l’expiration de son contrat. Formé à la Masia, le latéral et milieu de 32 ans a vu sa prolongation de contrat contrariée par la décision du nouvel entraîneur Hansi Flick, qui ne l’inclut pas dans ses plans pour la saison à venir. Cette décision marque la fin d’une ère pour le joueur et le club. Il était jusqu’alors le dernier survivant ce fameux 6-1 infligé au PSG en mars 2017.

Dans un message poignant publié sur ses réseaux sociaux, l’international espagnol a exprimé sa gratitude envers le club et ses supporters, en soulignant sa fierté d’avoir été capitaine et d’avoir donné le meilleur de lui-même pendant 18 ans, avec deux Ligues des champions et sept Liga à la clé.

Culers, ha arribat el moment de donar-vos les gràcies per tot aquest viatge que hem fet junts 💙❤️ Visca el Barça, per sempre ! pic.twitter.com/NIOiftNUB2 — Sergi Roberto (@SergiRoberto10) August 11, 2024

