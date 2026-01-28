Robert Lewandowski pourrait égaler un record de Lionel Messi

Old but goal. À 37 ans, Robert Lewandowski a rendez-vous avec l’histoire du ballon rond ce mercredi soir. Selon les informations du Mundo Deportivo, le Polonais pourrait égaler un record de Lionel Messi s’il venait à scorer contre le FC Copenahgue. La prouesse en question ? Planter contre 40 équipes différentes en Ligue des champions.

Une efficacité qui se lit dans la durée

S’il n’a pas encore atteint les sommets définis par le génie argentin, l’ancien serial buteur du Bayern Munich a déjà fait mieux que Cristiano Ronaldo qui compte 38 victimes. En faisant trembler les filets contre le Slavia Prague le 21 janvier dernier (1-4), Lewy a dépassé la star portugaise et n’est désormais plus qu’à une longueur de La Pulga.

Il s’agit de sa quinzième saison consécutive avec au moins un but dans la plus prestigieuse compétition continentale, faisant de lui le troisième meilleur buteur de tous les temps. En revanche, avec 106 buts, le voir dépasser les deux extra-terrestres (141 pour CR7, 129 pour Messi) au classement des meilleurs buteurs de la compétition semble plus improbable.

Mais le bon Robert, à ne pas confondre avec le dictionnaire, n’a pas dit son dernier mot.

Que peut apporter Dro Fernández au PSG ?