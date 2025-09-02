À bientôt 40 ans, Raúl Albiol signe en Serie A

C’est sûr que l’Italie c’est sympa pour finir sa carrière.

Après Jamie Vardy à la Cremonese, c’est un autre vieux croûton qui débarque en Italie : Raúl Albiol. Le défenseur espagnol s’est engagé à Pise, le promu, qui a officialisé son arrivée dans un communiqué. Celui fêtera ses 40 ans ce jeudi a signé pour une saison, avec une année supplémentaire en option. Avec une telle carrière, qui « est difficile de résumer en quelques lignes » comme l’avoue modestement le court message du club italien, il va forcément transmettre de l’expérience.

Albiol était libre depuis la fin de son contrat à Villarreal, où il a passé les six dernières années. Avant de rejoindre le Sous-marin jaune en 2019, il a porté les couleurs du Napoli durant six saisons, et il retrouve donc un championnat qu’il connaît bien. Champion du monde en 2010 avec la Roja et double champion d’Europe (2008, 2012), l’ancien du Real Madrid s’offre un joli dernier défi chez une équipe qui n’avait plus connu l’élite du foot italien depuis 1991.

Tiens, un défenseur qui a échappé à Marseille.

