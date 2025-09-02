S’abonner au mag
  • League Cup
  • 2e tour
  • Grimsby Town-Manchester United (2-2, 12-11 TAB)

Grimsby condamné après sa qualification contre Manchester United

MBC
Grimsby condamné après sa qualification contre Manchester United

Rattrapé par la patrouille.

Moins d’une semaine après son exploit contre Manchester United, le modeste club de Grimsby a été condamné par l’English Football League à une amende de 20 000 livres Sterling dont 10 000 avec sursis. La raison : le pensionnaire de League Two a laissé son joueur Clarke Oduor participer à la rencontre face aux Red Devils alors qu’il était inéligible.

Une minute de retard

Arrivé à Grismby le mardi 26 août, le Kenyan a été homologué à 12h01 à la veille du choc historique contre Manchester United. Selon les règlements de l’EFL pour les compétitions (Premier League, FA Cup, League Cup), les joueurs d’un effectif doivent être inscrits sur les listes un jour avant le match à 12h, dernier délai.

En dépit de ce retard d’une minute, Oduor est tout de même entré à la 72e minute. Interdit de jouer sur le plan juridique, le milieu de 26 ans a aussi galéré sur le plan technique puisqu’il a loupé son tir au but pendant la séance. Cet échec n’a pas suffi à qualifier les hommes du Rúben Amorim.

Maintenant, on attend le communiqué de Manchester United pour exiger l’élimination de Grimsby.

Trois jours après avoir éliminé Manchester United, Grimsby Town se moque de Rúben Amorim

MBC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
  • Terrorisme
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Le 19 mars 2022, un ancien joueur professionnel de rugby, Federico Aramburu, était tué en plein Paris par Loïk Le Priol, militant du GUD.

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Le mercato va-t-il vous manquer ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
95
14

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine