Grimsby condamné après sa qualification contre Manchester United

Rattrapé par la patrouille.

Moins d’une semaine après son exploit contre Manchester United, le modeste club de Grimsby a été condamné par l’English Football League à une amende de 20 000 livres Sterling dont 10 000 avec sursis. La raison : le pensionnaire de League Two a laissé son joueur Clarke Oduor participer à la rencontre face aux Red Devils alors qu’il était inéligible.

Une minute de retard

Arrivé à Grismby le mardi 26 août, le Kenyan a été homologué à 12h01 à la veille du choc historique contre Manchester United. Selon les règlements de l’EFL pour les compétitions (Premier League, FA Cup, League Cup), les joueurs d’un effectif doivent être inscrits sur les listes un jour avant le match à 12h, dernier délai.

En dépit de ce retard d’une minute, Oduor est tout de même entré à la 72e minute. Interdit de jouer sur le plan juridique, le milieu de 26 ans a aussi galéré sur le plan technique puisqu’il a loupé son tir au but pendant la séance. Cet échec n’a pas suffi à qualifier les hommes du Rúben Amorim.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Grimsby Town fielded an ineligible player against Manchester United in the Carabao Cup and have been fined £20,000. pic.twitter.com/ONWWXKcZzN — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) September 2, 2025

Maintenant, on attend le communiqué de Manchester United pour exiger l’élimination de Grimsby.

