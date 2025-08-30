Trois jours après avoir éliminé Manchester United, Grimsby Town se moque de Rúben Amorim

Se moquer de Manchester United, c’est un peu tirer sur l’ambulance.

Et pourtant, cela reste toujours très rigolo, encore plus quand c’est un club de League Two (D4) qui s’en charge. Trois jours après avoir éliminé les Red Devils aux tirs au but en League Cup, Grimsby Town en a remis une couche en publiant une vidéo sur ses réseaux sociaux pour annoncer la composition de son match face à Bristol Rovers.

Let’s take you through our side for this afternoon… 😉#GTFC pic.twitter.com/jyCh7Q0pEl — Grimsby Town F.C. (@officialgtfc) August 30, 2025

Dans la séquence, on voit un membre du staff assis sur le banc de touche, les yeux rivés sur une planche tactique couverte de pions. À voix haute, il égrène le onze de départ des Mariners. Une référence évidente à une des images du match contre Manchester, où Rúben Amorim avait été filmé en train de manipuler frénétiquement son tableau magnétique, cherchant une solution pour renverser la tendance. Cette scène avait déjà été reprise par de nombreux utilisateurs moqueurs sur les réseaux sociaux ces derniers jours.

L’humour british est toujours autant validé.

