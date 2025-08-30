S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Grimsby Town

Trois jours après avoir éliminé Manchester United, Grimsby Town se moque de Rúben Amorim

FL
Trois jours après avoir éliminé Manchester United, Grimsby Town se moque de Rúben Amorim

Se moquer de Manchester United, c’est un peu tirer sur l’ambulance.

Et pourtant, cela reste toujours très rigolo, encore plus quand c’est un club de League Two (D4) qui s’en charge. Trois jours après avoir éliminé les Red Devils aux tirs au but en League Cup, Grimsby Town en a remis une couche en publiant une vidéo sur ses réseaux sociaux pour annoncer la composition de son match face à Bristol Rovers.

Dans la séquence, on voit un membre du staff assis sur le banc de touche, les yeux rivés sur une planche tactique couverte de pions. À voix haute, il égrène le onze de départ des Mariners. Une référence évidente à une des images du match contre Manchester, où Rúben Amorim avait été filmé en train de manipuler frénétiquement son tableau magnétique, cherchant une solution pour renverser la tendance. Cette scène avait déjà été reprise par de nombreux utilisateurs moqueurs sur les réseaux sociaux ces derniers jours.

L’humour british est toujours autant validé.

Comment expliquer la déroute de Manchester United face à Grimsby ?

FL

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier
  • L'enquête de l'été!
Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier

Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier

L’anesthésiste-réanimateur Frédéric Péchier a-t-il empoisonné 30 personnes et tué 12 d’entre elles, en se faisant passer pour un héros lorsqu’il les sauvait ou tentait de le faire? C’est ce que son procès, qui s’ouvre en septembre, devra permettre de juger. Ici sont racontés les événements, qui ont eu lieu à Besançon, dans le Doubs, entre 2008 et 2017, tels qu’ils se sont exactement passés.

Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine