S’abonner au mag
  • Italie
  • Côme

Côme aurait mis fin au contrat de Dele Alli

LT
Côme aurait mis fin au contrat de Dele Alli

Neuf minutes de jeu et un carton rouge plus tard.

La carrière de Dele Alli ne veut pas redécoller. Ex-grande promesse du football anglais, le milieu de 29 ans avait signé à Côme l’hiver dernier après une période compliquée, marquée par une dépression. Malheureusement, la main tendue par Cesc Fàbregas n’aura pas fonctionné, puisque le contrat du Britannique aurait été rompu par l’ambitieux club italien selon plusieurs médias locaux.

Arrivé dans le nord de l’Italie après une expérience mitigée à Everton, il n’aura donc disputé que neuf minutes avec le bleu local. Il était entré en fin de match face à l’AC Milan le 15 mars dernier, avant de recevoir un carton rouge pour une semelle, involontaire mais dangereuse, sur Ruben Loftus-Cheek. Sur le coup, il avait même été défendu par le Rossonero Kyle Walker, son ancien coéquipier à Tottenham, mais avait tout de même dû rentrer à la douche un peu avant tout le monde. Selon The Athletic, malgré ce fiasco, le milieu offensif ne souhaite pas mettre un terme à sa carrière.

Un coup à tenter pour un club de Ligue 1 ?

Nico Paz : l’homme-clé de Côme

LT

À lire aussi
Les grands récits de Society: Silence de mort
  • Michel Fourniret
Les grands récits de Society: Silence de mort

Les grands récits de Society: Silence de mort

Juges, avocats, psychologues, ils ont fait face au tueur en série des Ardennes, Michel Fourniret. Et n’en sont pas sortis indemnes. Ils racontent.

Les grands récits de Society: Silence de mort
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Le mercato va-t-il vous manquer ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
95
Réactions

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine