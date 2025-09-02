Côme aurait mis fin au contrat de Dele Alli

Neuf minutes de jeu et un carton rouge plus tard.

La carrière de Dele Alli ne veut pas redécoller. Ex-grande promesse du football anglais, le milieu de 29 ans avait signé à Côme l’hiver dernier après une période compliquée, marquée par une dépression. Malheureusement, la main tendue par Cesc Fàbregas n’aura pas fonctionné, puisque le contrat du Britannique aurait été rompu par l’ambitieux club italien selon plusieurs médias locaux.

Arrivé dans le nord de l’Italie après une expérience mitigée à Everton, il n’aura donc disputé que neuf minutes avec le bleu local. Il était entré en fin de match face à l’AC Milan le 15 mars dernier, avant de recevoir un carton rouge pour une semelle, involontaire mais dangereuse, sur Ruben Loftus-Cheek. Sur le coup, il avait même été défendu par le Rossonero Kyle Walker, son ancien coéquipier à Tottenham, mais avait tout de même dû rentrer à la douche un peu avant tout le monde. Selon The Athletic, malgré ce fiasco, le milieu offensif ne souhaite pas mettre un terme à sa carrière.

Un coup à tenter pour un club de Ligue 1 ?

