Borja Iglesias salue les manifestations pro-palestiniennes en Espagne

Voilà un attaquant qui ne se cache pas.

Les manifestations pro-palestiniennes sont de plus en plus nombreuses de l’autre côté des Pyrénées et rythment notamment le calendrier sportif puisqu’elles interviennent quasi quotidiennement depuis trois semaines sur la Vuelta, tour d’Espagne de cyclisme. Interrogé par AS sur le sujet, Borja Iglesias n’a pas cherché à botter en touche : « Nous sommes très conscients de la situation que nous vivons. Parfois, il faut s’arrêter et revendiquer ce qui est obligatoire, à savoir les droits humains et le respect, qui font souvent défaut. Toute situation est bonne pour le faire, pour essayer d’améliorer les choses et prendre conscience des injustices qui existent dans le monde. »

Un homme très engagé

L’avant-centre est connu pour ses nombreuses prises de position. Il s’était notamment retiré de la sélection espagnole en marge de l’affaire Rubiales, en 2023, estimant ne pas se « sentir représenté » par la Fédération. Le même été, il avait été la cible de nombreuses attaques homophobes, aux côtés de son coéquipier de l’époque au Real Betis Aitor Ruibal, pour avoir posté une photo sur laquelle ils portaient un sac à main.

Fidèle à ses convictions, il a donc salué les mouvements de protestation envers Israël et se dit étonné des réactions contraires de certains coureurs cyclistes, mécontents de voir la course interrompue. « Ce qui me surprend, c’est que nous accordons plus d’importance à l’arrêt d’un événement sportif qu’à un génocide. Je ne comprends pas très bien », a lancé le footeux.

Courageux.

