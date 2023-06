Deux joueurs du Betis victimes d'attaques homophobes à cause... De sacs à main

Même en dehors des terrains.

Borja Iglesias et Aitor Ruibal, deux joueurs du Real Betis, ont été victimes d’attaques homophobes sur les réseaux sociaux ce week-end. La raison ? Alors qu’ils étaient au mariage d’un membre du staff du club, leur coéquipier Víctor Camarasa a posté une photo des deux joueurs, qui ont posé avec un sac à main.

Los jugadores del Betis, Borja Iglesias y Aitor Ruibal, reciben ataques homófobos por llevar bolso a una boda "A los que estáis en la prehistoria os mando mucho ánimo" han dicho pic.twitter.com/sJEoulEbhO — Igualdad LGBT 🏳️‍🌈 (@IgualdadLGBT) June 12, 2023

Les deux coéquipiers n’ont pas manqué de réagir sur les réseaux sociaux pour dénoncer ces actes et délivrer un message contre contre l’homophobie. « Chaque fois que ce type de situations se produit en référence à la haine qui existe encore, cela me donne la force de continuer à me battre afin que chacun puisse vivre et profiter des autres comme il le veut vraiment […] Et à ceux d’entre vous qui vivent encore à la préhistoire, je vous dis courage, ce doit être très difficile de ne pas évoluer et de continuer à se conditionner au lieu de profiter de la beauté de la vie. », a écrit Iglesias. « Ceux qui, à l’heure actuelle, continuent d’afficher ce type de comportement ont besoin d’aide de toute urgence. Ils ont ce problème à cause de leur intolérance et de leurs complexes », a quant à lui réagi Ruibal, après avoir insisté sur « L’importance du respect de toute personne, quelle que soit son orientation sexuelle ou autre ».

– La importancia de mantener el respeto hacia cualquier persona, con independencia de su orientación sexual o de cualquier índole — Aitor Ruibal Garcia (@aRuibal9) June 11, 2023

Muchísimas gracias por todos los mensajes de cariño que siempre me dais. Y a los que estáis todavía en la prehistoria os mando mucho ánimo, tiene que ser muy difícil no evolucionar y seguir condicionándose a uno mismo en lugar de disfrutar de lo preciosa que es la vida. — Borja Iglesias (@BorjaIglesias9) June 11, 2023

La France, qui a notamment connu la polémique des maillots arc-en-ciel en mai, est malheureusement loin d’être la seule touchée par ce genre de fléau.

