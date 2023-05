Le malaise arc-en-ciel

C’est, assurément, le match dont on a le plus entendu parler ce week-end. Pourtant, ce Toulouse-Nantes n’était qu’un affrontement entre le 13e et le 17e du classement. Ce remake de la finale de la dernière Coupe de France a en outre proposé un spectacle bien pâlot (0-0), qui ne méritait rien d’autre que de basculer rapidement dans les oubliettes de la saison. Le coup d’envoi a été retardé d’1h30 en raison d’une opération de déminage, et c’est vrai que cela a pu susciter une forme de curiosité. Mais si cette rencontre a fait autant de bruit, c’est pour autre chose. Alors que la LFP et les clubs français s’étaient mis au diapason de la journée mondiale contre l’homophobie, trois Toulousains (Zakaria Aboukhlal, Moussa Diarra, Saïd Hamulic) et un Nantais (Mostafa Mohamed) ne figuraient pas sur la feuille de match. En cause : leur refus de porter un maillot floqué aux couleurs de l’arc-en-ciel.

Silence et maladresse

Sur ses réseaux sociaux, le Marocain du TFC s’est justifié en évoquant ses « croyances personnelles ». L’an passé, Idrissa Gueye avait mystérieusement été absent du groupe parisien au moment de cette campagne de sensibilisation, ce qui avait déjà fait beaucoup jaser. En Ligue 2, le Guingampais Donatien Gomis a boycotté le déplacement des siens à Sochaux, tandis qu’un Caennais a bizarrement mis beaucoup de temps à faire ses lacets, pendant que ses coéquipiers étaient alignés derrière une pancarte « Homos ou hétéros, on porte tous le même maillot ». Et combien de blessures « diplomatiques », plus discrètes, ont également permis à d’autres de ne pas avoir à enfiler le fameux paletot ? Le match qui s’est déroulé au Stadium n’était donc pas un cas isolé. En revanche, il a symbolisé à merveille le malaise que fait peser le sujet de l’homosexualité parmi les acteurs du football français. Peu avant le début de la rencontre, le TFC a ainsi publié un communiqué pour le moins minimaliste, annonçant que les réfractaires avaient été écartés du groupe (ce qui n’a pas dû trop les contrarier, puisqu’ils ne voulaient surtout pas jouer). Après le match, Philippe Montanier n’a pas souhaité faire d’autre commentaire, alors que Pierre Aristouy a rebondi sur la décision de Mohamed en évoquant une « contrariété » et un « aléa sportif ». À 900 kilomètres de là, Éric Roy n’a opté ni pour le silence, ni pour la maladresse, mais a sorti la sulfateuse pour dénoncer… la place de cette campagne dans le calendrier. « C’est catastrophique », a déploré l’entraîneur brestois, avant d’enchaîner : « Quand tu sais que ça peut être un problème pour les joueurs, ne le fais pas dans les trois derniers matchs, quand les clubs jouent leur survie ! » Sans doute ne savait-il pas que la journée mondiale contre l’homophobie a précisément lieu le 17 mai, ce qui conditionne beaucoup de choses.

« Les joueurs qui ont fait les cons donnent une très mauvaise image de leur club, de leur ville, du championnat, mais aussi de leur personne. Franchement, ce n’est pas glorieux », regrette Yoann Lemaire. Le président de l’association Foot Ensemble, qui a l’habitude d’aller à la rencontre des joueurs professionnels et des pensionnaires de centres de formation pour échanger sur l’homophobie, n’est « absolument pas surpris » que le week-end ait fait émerger son lot de récalcitrants. « Pour être honnête, je m’attendais à pire, avoue-t-il. Quand on entend certains dire ce qu’ils pensent de l’homosexualité… Les jeux d’argent ne font pas bon ménage avec la religion, ce qui ne les empêche pas de porter des maillots avec pour sponsors des sociétés de paris sportifs. Mais mettre un maillot avec un flocage arc-en-ciel, ça leur pose un gros problème. » Un problème émergeant parfois à la suite d’échanges avec un coéquipier influent dans le vestiaire. « Il peut y avoir un effet de groupe, avec des mecs qui ont de plus en plus d’influence, reconnaît Yoann Lemaire. Quand j’ai rencontré Moussa Diarra (absent dimanche, le Pitchoun avait porté le fameux maillot la saison dernière, NDLR), il était très à l’écoute et ouvert sur le sujet. Pourquoi a-t-il pété les plombs quatre ans plus tard ? » Et puis, il y a ceux qui subissent un contexte qui les dépasse. À l’image de Mostafa Mohamed, qui avait fait le déplacement en Haute-Garonne avec ses partenaires avant de renoncer pour ne pas exposer sa famille, déjà victime de menaces lorsqu’il avait décidé de rompre le jeûne du ramadan. « Il était tiraillé entre l’envie de jouer et d’autres problématiques plus lointaines. C’est un sujet sensible », a soufflé Aristouy, privé de son meilleur atout offensif lors d’un rendez-vous primordial dans la lutte pour le maintien.

Le dialogue, encore et toujours

Année après année, tensions et incompréhensions resurgissent donc dès qu’apparaissent les tant redoutés flocages multicolores. Pour y faire face et, in fine, dissiper le malaise, Yoann Lemaire ne voit qu’une seule solution : le dialogue. Encore et toujours. « Sanctionner les joueurs serait contre-productif, prévient-il. Ou alors, il faudrait mettre en place une suspension avec une obligation de réparation, par exemple en passant du temps auprès d’une association. Mais surtout, il faut les écouter, leur parler, sans les braquer. Ils doivent expliquer leur position, pour qu’on puisse comprendre le problème. » En fin de compte, le président de Foot Ensemble, partenaire de la LFP dans le cadre de cette opération, préfère retenir le positif. Saluer le maillot spécialement concocté pour l’occasion par Montpellier, se réjouir que Lionel Messi ait joué le jeu, se dire qu’aucun autre championnat ne se mobilise autant pour défendre cette cause. « Mon petit plaisir, c’était de voir que des joueurs qui avaient manifesté leur opposition au port du maillot pendant nos échanges figuraient bien sur la feuille de match ce week-end », se félicite-t-il. Un signe d’espoir.

