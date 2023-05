Éric Roy : «  On a fait un pas de plus vers le maintien »

Pas à pas.

Après la victoire cruciale pour le maintien de Brest face à Auxerre ce dimanche après-midi (1-0), Eric Roy, l’entraîneur du Stade brestois, n’a pas caché sa satisfaction : « J’avais dit à l’équipe qu’il faudrait six victoires et un match nul pour se maintenir, aujourd’hui on a encore fait un pas de plus, a assuré technicien du SB29. La pire chose aurait été de perdre. Je suis très satisfait par cette victoire face à une équipe d’Auxerre très athlétique, mais après s’il y a un peu d’enflammade dans le vestiaire, on va vite la faire retomber. »

Avant d’encenser le buteur du jour, Jérémy Le Douaron, auteur de sa dixième réalisation : « Avec les efforts qu’il fait, que ce soit offensivement ou défensivement, c’est bien qu’il soit récompensé. Il aurait pu marquer un but fantastique, zlatanesque, mais il a buté sur l’excellent Radu, a déclaré Roy. Je l’encourage à toujours aller plus loin. Il a une nature timide, effacée, donc tout ça ne peut être que bien pour lui, il faut que ça lui permette d’affirmer sa personnalité sur le terrain. C’est le genre de mec que tu es content d’entraîner. »

La route vers le maintien est tracée.

Brest croque Auxerre et fait un pas vers le maintien