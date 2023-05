Nantes grappille un point à Toulouse

Toulouse 0-0 Nantes

Oubliables retrouvailles.

Des joueurs absents de la feuille de match pour éviter d’avoir à porter un maillot floqué aux couleurs de l’arc-en-ciel, une altercation entre Franck Kita et Mogi Bayat, un coup d’envoi retardé d’1h30 en raison d’une opération de déminage : ce Toulouse-Nantes, remake de la finale de la Coupe de France remportée par les Violets quinze jours plus tôt (5-1), avait déjà fait beaucoup parler avant même d’avoir commencé. Cela tombe bien, parce que la rencontre de ce dimanche ne restera pas dans les annales (0-0). Solides défensivement, les hommes de Pierre Aristouy – qui effectuait son baptême du feu en tant que coach principal d’un club de Ligue 1 – se sont procuré de grosses occasions en début de partie. Mais ni Moses Simon, mis en échec par Maxime Dupé (2e), ni Ludovic Blas, qui n’a pas cadré dans une position pourtant favorable (16e), ni Samuel Moutoussamy, dont la frappe a été repoussée par la barre transversale (22e), n’ont réussi à ouvrir le score.

Transpercé en finale de la Coupe, Alban Lafont a, lui, répondu présent sur une tête de Rasmus Nicolaisen (11e) et un tir lointain de Vincent Sierro (39e). Le portier nantais a encore tenu la barre tout au long d’un second acte à sens unique. Car si les Canaris avaient fait jeu égal avec leurs adversaires en première période, ils ont semblé piocher physiquement après la pause. Alors, ils se sont recroquevillés autour d’une défense à cinq, ont musclé l’entrejeu (Moussa Sissoko a remplacé Moses Simon) et ont fait le dos rond. Et comme le TFC n’était pas très inspiré offensivement, malgré les entrées en jeu de Farès Chaïbi, Brecht Dejaegere et Branco van den Boomen, cela a suffi pour gratter un point. Pas suffisant pour sortir de la zone rouge. Mais en ces temps troublés, revenir à une longueur d’Auxerre (16e) est déjà une – toute – petite victoire.

Signalons aussi que grâce à ce premier 0-0 de la saison au Stadium, Toulouse est mathématiquement assuré de rester en Ligue 1.

Toulouse (4-2-3-1) : Dupé – Desler, Rouault, Nicolaisen, Kamanzi – Spierings, Sierro (Van den Boomen, 69e) – Onaiwu (Chaïbi, 61e), Genreau (Dejaegere, 69e), Ratão (Birmančević, 82e) – Dallinga. Entraîneur : Philippe Montanier.

Nantes (4-3-3) : Lafont – Centonze, Castelletto, Pallois, Merlin (Traoré, 83e) – Mollet, Girotto, Moutoussamy – Coco (Guessand, 61e), Blas, Simon (Sissoko, 74e). Entraîneur : Pierre Aristouy.

