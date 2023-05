Toulouse-Nantes décalé à 16h30 à cause d’une opération de déminage

Il y a du grabuge au Stadium.

Initialement prévu à 15h, le remake de la finale de la Coupe de France entre Toulouse et Nantes a été reporté à 16h30. La raison ? Une opération de déminage dans la tribune Revault, où se situe le parcage visiteur, est en cours et a été demandée sur ordre du préfet. Aucun supporter toulousain ou nantais n’a encore pu pénétrer dans l’enceinte, l’ouverture des portes est prévue à 15h30 pour un coup d’envoi qui aura donc lieu une heure plus tard.

𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 Suite à une opération de sécurité actuellement en cours dans les tribunes du Stadium, le coup d’envoi est retardé à 16h30. L’accès aux tribunes devrait être possible à partir à 15h30. Les animations sur le parvis restent évidemment accessibles. — Toulouse FC (@ToulouseFC) May 14, 2023

Entre ça et les polémiques autour du maillot arc-en-ciel de part et d’autres, le cocktail ne pouvait être plus explosif.

