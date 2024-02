Les supporters de Nantes boudent le déplacement à Toulouse

Le jaune et le violet ne se marient pas très bien.

Le FC Nantes a annoncé dans un communiqué que ses supporters ne feront pas le déplacement à Toulouse pour la 21ᵉ journée de Ligue 1. La préfecture de Haute-Garonne et la DNLH ont classé cette rencontre en niveau quatre (sur cinq), considérant que le match présentait des risques avérés de débordements. Des restrictions sont dès lors de mise, avec des déplacements obligatoires en bus, une jauge de 150 spectateurs dans le parcage visiteur et une escorte jusqu’au Stadium. Et « dans ces conditions, les associations de supporters ont choisi de ne pas effectuer le déplacement à Toulouse », assure le club de Loire-Atlantique.

La rivalité entre les deux groupes de supporters s’est intensifiée ces dernières années. En août dernier, lors du déplacement du Téfécé à Nantes, plusieurs personnes avaient été blessées lors d’affrontements. En 2022, un graffiti moquant la mort tragique de Brice Taton avait été aperçu dans les toilettes du parcage visiteurs de la Beaujoire. La saison passée, un colis suspect ayant pour but « d’enfumer » le parcage nantais avait retardé d’une heure la rencontre.

📄 Communiqué du Club relatif au déplacement des supporters à Toulouse. — FC Nantes (@FCNantes) February 5, 2024

Peut-être aussi que certains Nantais voulaient juste éviter les vannes sur leur défaite 5-1 en finale de Coupe de France.

