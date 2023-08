La Brigade Loire tape sur le directeur sûreté et sécurité et la direction du FC Nantes

Le climat de défiance se poursuit.

La première journée de Ligue 1 à la Beaujoire a été marquée par plusieurs incidents. Le plus grave étant les violents affrontements entre supporters de Nantes et Toulouse dimanche matin lors d’un « fight ». Durant le match, un mouvement de foule a ensuite eu lieu en tribune Loire, où siège le principal groupe d’ultras nantais, la Brigade Loire. L’association a publié un communiqué ce vendredi pour s’en prendre à David Amaré, directeur sûreté et sécurité du club. Fonctionnaire de police en dehors de la Beaujoire, il est remis en cause par les supporters des Canaris depuis sa prise de fonction. Alors qu’il est également critiqué par l’Association nationale des supporters, ce sont les récentes réticentes émanant de l’instance qui l’aurait agacé avant la rencontre contre le Téfécé, selon le communiqué de la BL.

« Il (David Amaré) nous a par ailleurs indiqué, aussi bien à l’écrit qu’à l’oral, que la tribune Loire serait une “zone de non-droit”, où ne règnerait que la violence et qu’il faudrait “reconquérir”. Fort de cette vision infondée et conflictuelle des choses, il a pris l’initiative de remodeler totalement la sécurité en tribune Loire, reléguant à l’extérieur de la tribune les interlocuteurs que nous avions depuis des années et avec lesquels une relation de confiance s’était installée », peut-on lire. La Brigade Loire ne prend aucunement la charge de cet effet de foule, assurant que « le sang-froid et le sens des responsabilités de (ses) membres ont permis d’éviter que cette provocation ne conduise à un incident ».

18/08/2023 – Communiqué Brigade Loire : pic.twitter.com/eITlhkQaDH — Rendez-nous le FCN (@rendezleFCN) August 18, 2023

D’après le groupe de supporters nantais, David Amaré est « perdu entre son rôle de policier et celui de DSS ». Comme à son habitude, la Brigade Loire en profite pour en remettre une couche sur la direction du club, mais demande tout de même aux dirigeants de clarifier la situation avec le directeur de sûreté et sécurité. « Agit-il comme DSS ou comme il le dit lui-même en tant que policier ? Par conséquent, est-il mandaté par le FC Nantes ou par la préfecture ? Agit-il dans l’intérêt du FC Nantes ou est-il mandaté pour surveiller le FC Nantes, ses supporters, ses salariés et ses dirigeants ? », demande le groupe.

La saison risque d’être longue.