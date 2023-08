Un affrontement violent entre hooligans nantais et toulousains fait plusieurs blessés

Comme indiqué par Ouest-France, une fight a eu lieu ce dimanche matin entre des hooligans nantais et toulousains, au nord de Nantes. Des soutiens du Téfécé ont notamment été hospitalisés avec des blessures légères. En marge du Nantes-Toulouse de ce dimanche 15 heures, un arrêté préfectoral avait pourtant été formulé à l’encontre des supporters des Violets. Cet affrontement organisé arrive dans un contexte où la rivalité entre les supporters des deux camps ne cesse de gagner du terrain, indépendamment de la finale de Coupe au mois de mai dernier.

Il y a un an, déjà, un graffiti moquant la mort tragique de Brice Taton avait été aperçu dans les toilettes du parcage visiteurs de la Beaujoire. Plus récemment, en mai, un colis suspect ayant pour but « d’enfumer » le parcage nantais avait retardé d’une heure le dernier affrontement entre les deux équipes.