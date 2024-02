Pronostic Toulouse Nantes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Toulouse enchaîne contre Nantes

Auteur d’une très bonne saison l’an passé, marquée par le maintien et le gain de la Coupe de France, Toulouse a logiquement connu plus de difficultés cette année. Avec les nombreux changements opérés cet été et les matchs de Coupe d’Europe à disputer, le TFC a subi l’enchainement des rencontres. Pour finir 2023, le club haut-garonnais s’était même retrouvé dans la zone de relégation. Dans ce début de nouvelle année, la formation toulousaine s’est reprise loin de ses bases en décrochant des succès à Metz (0-1) et surtout le week-end dernier à Reims (2-3), où elle a réalisé une première mi-temps de très bonne facture avant de se faire peur en fin de match. De plus, Dallinga confirme son retour en forme avec une nouvelle réalisation. Ce succès a surtout eu pour mérite de faire remonter le TFC à la 12e place avec 4 points de plus que le premier relégable. Ce dimanche, les Toulousains ont également l’opportunité de distancer le FC Nantes qui lutte aussi pour son maintien.

De son côté, Nantes a eu très chaud l’an passé en se sauvant à la dernière journée. Actuellement, la formation de Loire-Atlantique n’est pas au mieux puisqu’elle est en 14e position avec seulement 3 points de plus que le 1er relégable. De plus, les derniers résultats des Canaris sont peu encourageants puisqu’ils restent sur 1 nul et 5 défaites. Le week-end dernier, les hommes de Gourvennec se sont inclinés à la Beaujoire face à Lens (0-1). En championnat, le FCNA est à la peine sur le plan offensif lors des dernières semaines avec un seul but inscrit lors des 5 dernières journées face à la lanterne rouge clermontoise. Lors du mercato hivernal, Nantes a pourtant recruté Kadewere et vient de retrouver Mostafa Mohamed, auteur d’une bonne CAN avec l’Egypte. De son côté, Simon est toujours en Côte d’Ivoire pour disputer la finale avec le Nigéria. En regain de forme et de confiance, Toulouse devrait enfoncer Nantes dans le doute.

