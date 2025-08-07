S’abonner au mag
  • Amical
  • Côme-Real Betis

Le match amical entre Côme et le Betis tourne à la bagarre générale

Le match amical entre Côme et le Betis tourne à la bagarre générale

Rambo 6.

La saison n’a toujours pas commencé que les nerfs sont déjà tendus. Les joueurs du Como 1907 et du Real Betis, dernier finale de la Conférence Ligue, ne pourront pas dire le contraire, tant les deux formations se sont rentrées dedans, mercredi soir en match amical. Alors que les Italiens menaient 2-0, l’Espagnol Pablo Fornals et l’Argentin Máximo Perrone ont commencé à en venir aux mains. Qui dit jeux de mains, dit jeux de vilains, et ça n’a pas manqué.

Deux baffes, un pipi et au lit

Deux bonnes baffes et voilà une bagarre générale déclenchée à la suite de deux fautes consécutives d’Alberto Moreno. Entre les joueurs et les coachs, entre coéquipiers, Cesc Fàbregas et Manuel Pellegrini, tout le monde y est allé à sa façon. Forcément, l’arbitre, très tranquille pendant l’embrouille, a sévi en distribuant deux cartons rouges à Peronne et Fornals. Victoire 3-2 au final des Italiens qui ont pu compter sur un sacré golazo de Lucas Da Cunha pour l’emporter et bien préparer cette nouvelle saison.

Ou leur gala de boxe.

Le football palestinien perd une de ses légendes sous les tirs israéliens

