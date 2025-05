Le Betis, chevalier blanc de la Ligue Conférence

La Ligue Conférence se jouera ce mercredi soir entre le Betis, sixième de Liga, et Chelsea, quatrième de Premier League. Une drôle d’affiche entre l’ogre annoncé de la compétition, qui fêterait à peine sa victoire, et un outsider qui a joué le coup à fond et pour qui cette finale représente le graal.

Jusque-là, la Ligue Conférence remplit sa mission. En 2022, elle a sacré la Roma, qui n’avait plus rien gagné depuis quatorze ans. En 2023, West Ham, dont le dernier titre majeur remontait à 1980. En 2024, l’Olympiakos, qui n’avait jamais dépassé les quarts de finale sur la scène européenne. La réputation de « Coupe d’Europe du peuple » de la C4 sera entre les pieds du Betis ce mercredi à Wrocław. Le club andalou est beaucoup moins habitué aux trophées que son voisin. Sur les 45 dernières années, il n’a soulevé que deux Coupes du Roi, en 2005 et 2022. Face à lui, le grand méchant Chelsea, que toute l’Europe espère voir tomber. Hormis, peut-être, du côté de Strasbourg et du Séville FC.

La science de l’Ingénieur

Le Betis ne compte que 14 participations européennes. Ses références : deux quarts de finale de Coupe des vainqueurs de coupe en 1978 et 1998. Bien maigre. Mais Manuel « l’Ingénieur » Pellegrini a le mode d’emploi. Les Béticos ont entamé leur épopée au mois d’août, contre le Kryvbas Kryvyi Rih. Sur courant alternatif pendant la phase de ligue, ils ont ajouté un barrage à leur calendrier démentiel en février : La Gantoise, Guimarães et Jagiellonia sont tour à tour passés à la casserole, avant une demie haletante contre la Fiorentina, qui a basculé de leur côté en prolongation. Seize matchs plus tard, le Betis s’apprête à disputer la première finale européenne de son histoire.

Onzième de Liga en février, la bande de Romain Perraud, Youssouf Sabaly et Giovani Lo Celso a fini le championnat en sixième position grâce à un beau coup de collier (neuf victoires, quatre nuls et deux défaites dans le sprint final). La dynamique est là, et le hipsteromètre au maximum : Isco connaît une seconde jeunesse, Cédric Bakambu se transforme en Bakagoal dès qu’il joue en semaine, Antony est redevenu un joueur qui pense au collectif, le talent technique d’Ez Abde commence à exprimer… Avec une constante : le Betis marque des buts. Les Verdiblancos ont trouvé le chemin des filets lors de 27 de leurs 28 derniers matchs. Une efficacité sur laquelle il faudra capitaliser pour s’offrir l’éternité mercredi soir.

Endless love for this club 💚♾#BetisAlé pic.twitter.com/Slvp0tSRFe — Real Betis Balompié (@RealBetis_en) May 27, 2025

Coiffeurs FC

Côté Chelsea, pas question d’écrire une page d’histoire. Une Ligue Conférence dans la vitrine ne changerait absolument rien à la vie des Blues, qui ont déjà assuré l’essentiel en se qualifiant pour la prochaine Ligue des champions. Aucune parade en vue en cas de sacre, quand bien même le club londonien n’a plus soulevé de trophée depuis 2021. Il sera seulement question d’honneur et de statut.

Les hommes d’Enzo Maresca ont traversé la compétition avec flegme, sans émotion. Auteurs d’un 6/6 en phase de ligue contre La Gantoise, le Panathinaïkos, le FC Noah, Heidenheim, Astana et les Shamrock Rovers, ils ont enchaîné en écartant Copenhague, le Legia Varsovie et l’invité surprise Djurgårdens. Les Blues n’ont finalement été « inquiétés » qu’au mois d’août, à Genève, lors de leur barrage retour face au Servette (défaite 2-1 après une victoire 2-0 à Londres). Maresca a surtout utilisé la Ligue Conférence pour satisfaire les 75 joueurs de son effectif pléthorique en donnant du temps de jeu aux jeunes et aux coiffeurs. Chelsea se retrouve ainsi à 90 minutes d’un trophée dont il ne s’est jamais vraiment préoccupé, tout ça en raison de moyens surdimensionnés. Cela fait partie du jeu, évidemment. Mais pour l’intérêt et la valeur de cette compétition, le Betis ferait assurément un plus joli champion.

