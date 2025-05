Enzo Maresca lucide sur l’argent investi par Chelsea

Le pouvoir de l’argent ?

Si Chelsea a fini par remporter la Ligue Conférence en se réveillant en seconde période contre le Real Betis, la performance est plus que logique. Les Blues ont eu le mérite de battre des Suisses, des Suédois, des Arméniens, des Kazakhs et des Irlandais pour s’offrir la compétition, faisant tourner leur pléthorique effectif les jeudis soir. Alors, quand Enzo Maresca a réagi chez le diffuseur TNT Sports, il a été reconnaissant : « Les supporters le méritent, cela fait déjà deux ou trois ans qu’ils attendent un bon moment. Le club a investi beaucoup d’argent au cours des trois ou quatre dernières années, il attend donc aussi des résultats. »

Achetés près de 5 milliards d’euros en 2022 par l’Américain Tedd Boehly, les Londoniens ont tranquillement recruté 41 joueurs sur la période, et possèdent l’effectif le plus cher d’Europe, estimé à 1,7 milliard d’euros par l’UEFA. « J’espère que ce sera un point de départ, et qu’à partir de ce soir, de cette saison, nous pourrons construire quelque chose d’important », s’est ensuite projeté l’entraîneur italien. L’ancien coach de Leicester, en Championship, a remporté son premier titre au bout de sa première saison sur le banc de Chelsea, qu’il a aussi qualifié pour la Ligue des champions.

Est-ce l’œuvre de Maresca ou du compte en banque de son président ?

Chelsea met fin à une série de 27 finales internationales remportées par des équipes espagnoles