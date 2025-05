C4 : Chelsea déroule vers la finale, le Betis prend une petite avance sur la Fio

L’Angleterre, reine des coupes en bois.

Si la finale de Ligue Europa va probablement être 100% british, celle de sa petite soeur dévoile déjà, elle aussi, un petit accent anglais. Car Chelsea s’est baladé à Stokholm, ce jeudi soir, bien aidé par une défense de Djurgården qui a distribué les cadeaux (1-4, avec un doublé de Nicolas Jackson, entré à la pause). L’équipe suédoise a tout de même réussi à sauver l’honneur après l’heure de jeu, mais la revanche à Stamford Bridge ne respirera pas le suspense.

Le duel entre la Fiorentina et le Betis, jeudi prochain à Artemio-Franchi, s’annonce lui plutôt excitant. Ce soir au Benito-Villamarín (2-1), le club sévillan a mené de deux buts grâce à un grand travail de Cédric Bakambu dont a bénéficié Ez Abde (6e) et une frappe ahurissante, pied droit, signée Antony (64e). Le Balompié a poussé et même eu le 3-0 au bout du pied de Pablo Fornals (66e), mais survolera la Corse avec seulement un but d’avance, dans sept jours, puisque le défenseur Luca Ranieri a finalement réduit l’écart sur une montée du piston Robin Gosens (72e).

Romain Perraud bientôt champion d’Europe ?

Betis 2-1 Fiorentina

Buts : Abde (6e) & Antony (64e) pour le Betis // L. Ranieri (72e) pour la Fio

Djurgården 1-4 Chelsea

Buts : Alemayehu Mulugeta (68e) pour Djurgården // Sancho (12e), Madueke (43e) & N. Jackson (59e & 65e) pour Chelsea

