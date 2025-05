Chelsea met fin à une série de 27 finales internationales remportées par des équipes espagnoles

Toutes les bonnes choses ont une fin.

Chelsea a remporté la quatrième édition de la Ligue Conférence, la première de son histoire, écrasant en finale le Real Betis. Les hommes d’Enzo Maresca n’ont fait qu’une bouchée de Los Béticos, s’imposant sur le score de quatre buts à un. Seul club espagnol en finale européenne cette année, le Betis n’a pas su imposer son jeu pour dominer les Blues.

Une série vielle de 24 ans s’est arrêtée

Avec les indestructibles Real Madrid et FC Barcelone en Ligue des champions, et l’expert de la Ligue Europa – le FC Séville, aucun club espagnol disputant une finale internationale ne s’était incliné depuis 2001. Valence avait alors perdu aux tirs aux buts contre le Bayern Munich en Ligue des champions. La série s’étendait sur 27 matchs sans défaites. Elle a donc pris fin sur la pelouse polonaise de Wrocław.

Avec cette victoire, Chelsea devient le premier club européen à remporter les quatre coupes d’Europe : la Ligue Conférence en 2025 donc, la Ligue Europa en 2013 et 2019, la Ligue des champions en 2012 et 2021 et la Coupe d’Europe des vainqueurs de coupe (en 1971 et 1988).

Et attention, les Blues joueront l’horrible Coupe du monde des clubs cet été !

Enzo Maresca lucide sur l’argent investi par Chelsea