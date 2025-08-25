Nico Paz : l'homme-clé de Côme

Il y a bien eu cette passe décisive, trouvée avec un angle parfait, puis ce coup franc, logé dans la lucarne d’un Ivan Provedel qui n’a rien pu faire, mais il y a surtout eu cette impression de voir un gamin dominer une rencontre de la tête et des épaules. Alors qu’il a marché sur l’eau face à la Lazio, Nicolás Paz Martínez, dit Nico Paz, a marqué et fait marquer pour la première fois de sa carrière en Italie, à 20 ans. Surtout, il a montré que s’il fallait compter sur Como cette saison, tout comme il faut compter sur lui.

À la base du projet, depuis le début

Déjà apparu avec le Real Madrid a huit reprises lors de la saison 2023-2024, et buteur en Ligue des champions à 19 ans, le jeune argentin qui est né et a grandi en Espagne, a confirmé l’an dernier tout le bien que l’on pouvait penser de lui. Avec une saison à 6 buts et 8 passes décisives en 35 matchs. Alors qu’il aura 21 ans le 8 septembre prochain, et que personne n’a donné plus de passes dé en Italie que lui en 2025, il s’affirme déjà comme le maître à jouer d’une formation de Côme qui ne cache pas ses ambitions. Grande attraction du football transalpin depuis sa remontée dans l’élite il y a un peu plus d’un an, Como donne l’impression de passer les étapes à vitesse grand V et de n’avoir peur de rien dans sa progression. Achevé avec des hauts et des bas, le premier exercice de cette grande conquête de la Botte a surtout accouché d’une prometteuse dixième place, alors que l’envie d’Europe pointe désormais le bout de son nez.

Gol + assist + Panini Player Of The Match per Nico Paz 🔟💎 #ComoLazio pic.twitter.com/1dSsOslVH9 — Lega Serie A (@SerieA) August 24, 2025

Avec un Cesc Fabregas en fin technicien pour mener cette barque, la route semble toute tracée. Et ce dernier est prêt à laisser le temps à ses jeunes de progresser, peu importe les objectifs : « Les garçons sont jeunes, mais ils ont l’habitude de vouloir gagner et d’avoir la bonne mentalité, de savoir jouer au ballon. Ils feront des erreurs, bien sûr, mais je crois en eux et je sais qu’ils persévéreront même dans les moments difficiles ». Un Fabregas qui ne s’est d’ailleurs pas ému des rumeurs envoyant son protégé à Tottenham ces derniers jours. Parce que selon ses dires « il est heureux à Côme ». Peut-être aussi parce qu’il a laissé passer le plus gros orage de l’été en amont du mercato, quand les bruits de couloirs faisaient état d’un intérêt du Real Madrid pour faire revenir son ancien joyau. Tout cela alors que les Merengues pourraient bénéficier d’une clause de rachat à un prix relativement abordable, mais aussi parce qu’un départ aurait remis en cause pas mal d’ambitions du club. Après cette belle prestation conte la Lazio, l’entraîneur pouvait donc tranquillement féliciter le travail et la mentalité de son joueur.

Como, c’est du costaud

Pour justifier ses ambitions et construire autour de Paz, même si le vrai leader de cette formation reste le collectif et la rigueur tactique de Fabregas, Côme a réussi à conserver ses meilleurs éléments, tout en apportant une touche de vécu à l’effectif. Avec des milieux travailleurs et d’expérience à ses côtés, comme Sergi Roberto, Maxence Caqueret, Lucas De Cunha ou encore Maxi Perrone, l’Argentin a droit à sa liberté de mouvement, pour pouvoir créer l’étincelle. Sans compter que, titularisée à côté de lui ce dimanche, la jeune pépite Jésus Rodriguez (19 ans), piquée au Betis, est déjà comme un poisson dans l’eau (très remuant, il a par exemple obtenu la faute amenant au coup franc de Paz).

Mais Côme a surtout bien su assemblé son puzzle en attaque. Lors des six derniers mois, Paz a déjà eu l’occasion d’affiner sa relation avec Assane Diao (8 buts en 15 matchs), avec qui il pourrait former un duo de teenagers redoutable cette saison. Sans compter que devant, les Bleus pourront compter sur l’expérience de Patrick Crutone et Álvaro Morata pour récolter les caviars, tout autant que le buteur de ce dimanche Anastasios Douvikas, pour ne citer qu’eux.

Entre un collectif de plus en plus solide et surtout une grande progression personnelle, cette première journée de Serie A a déjà montré que la comète Nico Paz était prête au lancement. Sélectionné trois fois avec l’Argentine, il pourrait même viser la prochaine Coupe du monde. Rien de vraiment incongru, si l’Albiceleste continue sa progression. Sa convocation dans la dernière liste de Lionel Scaloni allant en tout cas dans ce sens.

Porté par Nico Paz, brillant, Como démarre parfaitement contre la Lazio