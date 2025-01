Nouveau renfort offensif pour le Côme de Fàbregas

Et si c’était lui, le gros coup du mercato ?

Il faut croire que Cesc Fàbregas a bon goût : Assane Diao va rejoindre le club du Como Calcio dans les prochaines heures contre un chèque de 11 millions d’euros, annonce la Gazzetta dello Sport, qui confirme les informations de Fabrizio Romano. Le jeune ailier espagnol, décisif à trois reprises en dix apparitions avec le Betis cette saison en Liga (un but, deux passes décisives), s’en va donc garnir les rangs du promu lombard qui lutte plus que jamais pour sa survie dans l’élite du calcio.

Assane Diao, on his way to Italy as he joins Como from Real Betis for €12m plus sell-on clause.

Exclusive story, confirmed. pic.twitter.com/H8oB32GIqH

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 6, 2025