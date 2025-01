Aldo Agroppi, légende du Torino, est décédé à 80 ans

Le football italien perd une figure. Aldo Agroppi, ancien milieu défensif et voix bien connue des débats télévisés, est décédé ce jeudi à 80 ans, a annoncé le Torino dans un communiqué.

Une légende du Torino

Né à Livourne en 1944, Agroppi a laissé une empreinte indélébile sur le Torino, le club où il a forgé sa légende. Sous le maillot granata, il dispute 278 matchs, remporte deux Coupes d’Italie (1968 et 1971) et s’affirme comme l’un des joueurs les plus respectés de sa génération. « Mon passage sous le maillot grenat a été merveilleux, et je ne regrette pas de ne pas avoir joué pour de plus grands clubs », disait-il, fidèle à ses principes.

Après avoir raccroché les crampons en 1977, Agroppi passe du terrain au banc de touche. Il guide notamment la modeste équipe de Pise jusqu’à l’élite lors de la saison 1981-1982. Ses expériences à Perugia, Padoue et Côme confirment sa capacité à transmettre sa passion et sa vision du jeu, même si ses méthodes, souvent franches, ne faisaient pas toujours l’unanimité.

Adieu, maestro.

