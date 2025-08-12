ACTU MERCATO
Côme tient sa star
Un adapte des conflits ?
Tant pis ! Si Alvaro Morata a connu des expériences différentes et contrastées dans ses récents clubs, que ce soit à Milan en Italie ou à Galatasaray en Turquie, Côme n’a pas hésité à récupérer l’attaquant : sur X, le nouvel employeur de l’avant-centre a officialisé la nouvelle.
Un certain Cesc Fabregas va donc tenter de faire briller son compatriote, l’entraîneur espagnol ayant d’ailleurs connu et fréquenté le joueur offensif à Chelsea. Mais à 32 ans, l’ancien de l’Atlético de Madrid ou de la Juventus va devoir s’y remettre sérieusement pour retrouver le chemin des filets régulièrement.
Marquer des buts, c’est comme le vélo…Trophée Joan Gamper : le Barça fait Côme il lui plait
