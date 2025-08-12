Côme tient sa star

Un adapte des conflits ?

Tant pis ! Si Alvaro Morata a connu des expériences différentes et contrastées dans ses récents clubs, que ce soit à Milan en Italie ou à Galatasaray en Turquie, Côme n’a pas hésité à récupérer l’attaquant : sur X, le nouvel employeur de l’avant-centre a officialisé la nouvelle.

Un certain Cesc Fabregas va donc tenter de faire briller son compatriote, l’entraîneur espagnol ayant d’ailleurs connu et fréquenté le joueur offensif à Chelsea. Mais à 32 ans, l’ancien de l’Atlético de Madrid ou de la Juventus va devoir s’y remettre sérieusement pour retrouver le chemin des filets régulièrement.

Marquer des buts, c’est comme le vélo…

Trophée Joan Gamper : le Barça fait Côme il lui plait