Álvaro Morata charge Galatasaray dans son message d’adieu au club

Álvaro fait la morale.

C’était le grand départ pour Álvaro Morata, qui a dû dire au revoir dimanche dernier à ses coéquipiers de Galatasaray. Prêté par l’AC Milan au club turc en février dernier, l’Espagnol a fait ses valises après 16 matchs, 6 buts et 3 passes décisives. Un Erasmus pas dégueu, en somme, mais qui laissera un goût amer au joueur. Dans son message d’adieu publié ce mardi sur Instagram, le buteur en profite pour tout simplement dézinguer la direction du club stambouliote.

« Inacceptable »

Loin de se vouloir ingrat, Morata tient à remercier l’entraîneur, le staff, mais surtout les supporters dont « le soutien a été l’un des plus extraordinaires qu’[il a] pu ressentir dans sa carrière ». Il enchaîne : « Malheureusement, je ne peux pas dire la même chose du club. »

D’une plume pleine de rage, l’Espagnol explique avoir dû « renoncer à une partie de son salaire et à d’autres droits contractuels » à cause d’engagements qui n’auraient pas été tenus par le club. Un comportement jugé « inacceptable » par Morata, pour qui « les valeurs d’équité et de professionnalisme » sont centrales. Le joueur serait donc en partance pour Côme, pour retrouver un club où il reste un peu de valeurs.

Il aurait quand même pu suivre nos conseils.

Victor Osimhen, un transfert de Gala