Huit modèles de lettres pour réussir ses adieux

→ Le message romantique :

« Comment évoquer ces [insérer nombre de saisons] saisons ensemble en seulement quelques lignes ? Lorsque je suis arrivé ici, vous, les supporters, mais également les dirigeants, le staff, le coach, m’avez accueilli les bras grand ouverts. Je me suis immédiatement senti à la maison, et cela dépasse le cadre du football. À [insérer la ville du club], j’y ai trouvé bien plus qu’une équipe : j’y ai trouvé une famille. Vous le savez mieux que moi, dans toutes familles, il y a des hauts et des bas. Malgré les épreuves que l’on a traversées, jamais je n’oublierai ce [insérer meilleur parcours en coupe d’Europe/Coupe de France] ou encore ce but contre [insérer but important].

Le temps des adieux est toujours un moment chargé d’émotions, que l’on souhaite repousser le plus longtemps possible. Mais il est maintenant temps pour moi de remercier tous ceux grâce à qui mon aventure ici a été aussi exceptionnelle. Jamais de ma vie je n’aurais imaginé trouver une telle harmonie. Mais le football étant ce qu’il est, me voilà en direction d’une nouvelle contrée, où j’espère me sentir au moins aussi bien qu’ici. [Insérer nom du club] aura toujours une place dans mon coeur et je continuerai à être le premier des supporters, avec vous. Merci à tous pour vos messages, je ne vous oublierai jamais. Allez [insérer nom du club] ! »

→ Le message efficace :

« Il est temps de se dire au revoir ! J’ai donné mon maximum lors de mes [insérer nombre de saisons] années au sein de ce club qui aura une place particulière dans mon cœur pour toujours. Je ne pourrais jamais assez remercier les dirigeants, le staff et le coach pour leur confiance. Et vous, pour votre soutien indéfectible. Merci à tous, et à bientôt, j’en suis sûr ! »

→ Le message ChatGPT :

« C’est avec beaucoup d’émotion que je vous annonce mon départ du club. 💔 Après [insérer nombre de saisons] saisons passées ici, une nouvelle aventure s’ouvre à moi.

Je tiens à remercier du fond du cœur tous ceux qui ont fait de cette période un chapitre inoubliable de ma carrière : mes coéquipiers, les staffs techniques et médicaux, les dirigeants, mais surtout vous, les supporters, pour votre passion et votre soutien indéfectible, dans les bons comme dans les moments plus difficiles.

Ce club m’a fait grandir, en tant que joueur mais aussi en tant qu’homme. J’en pars avec des souvenirs forts, des titres, des émotions, et des liens que je garderai toute ma vie.

Ce n’est pas un adieu, mais un au revoir. Je vous souhaite le meilleur pour la suite, et je continuerai à suivre le club avec fierté, où que je sois.

Avec respect et gratitude 🙏

[Insérer rénom/nom ou surnom] »

→ Le message après être allé au bras de fer de manière non-officielle :

« Chers [insérer noms des supporters du club],

C’est avec émotion que je vous annonce mon départ du club. Merci pour toutes ces années, rythmées par les épreuves et les joies. Ces dernières semaines, vous avez probablement lu beaucoup de choses sur moi. Je voulais vous assurer que je n’ai jamais voulu manquer de respect au [insérer nom du club] et que l’on s’est toujours bien entendu avec les dirigeants. Je les remercie d’ailleurs pour leur travail.

Maintenant, c’est le moment de commencer une nouvelle histoire. J’ai hâte ! »

→ Le message après être allé au bras de fer de manière officielle :

« Chers [insérer noms des supporters du club],

Comme vous le savez, je quitte aujourd’hui le club. Je suis désolé pour ces dernières semaines, mais je devais faire ce qui me semblait être bon pour ma carrière, je suis sûr que vous comprendrez. Ceux qui ne comprennent pas, je ne vous en veux pas. La vie est trop courte pour nourrir de la rancoeur. « Quand le mensonge prend l’ascenseur, la vérité prend l’escalier », a dit Sun Tzu.

On se revoir bientôt, merci à tous ! »

→ Le message quand tu n’as pas de CM :

« Salut la team ! Merci pour ces années, c’était cool. »

→ Le message quand tu as été prêté six mois :

« Que le temps passe vite ! Je n’ai pas pu vous connaître bien longtemps, mais vous avez fait preuve d’une gentillesse de tous les instants à mon égard, et je ne peux que vous en remercier. J’ai adoré porter ce blason, même si ce ne fût que temporaire. Vous allez me manquer. Allez [insérer nom du club] ! »

→ Le message quand tu es en R3 :

« Merci pour le soutien au bord de la main courante. On se retrouve à la buvette du stade, mercredi à 17 heures pour se voir une dernière fois. PS : pensez à prendre à boire. »

L'OL tient sa nouvelle recrue