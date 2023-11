Le Real Madrid assure le spectacle contre Naples

Real Madrid 4-2 Naples

Buts : Rodrygo (11e), Bellingham (22e), Paz (84e) et Joselu (90e+4) pour les Merengues // Giovanni Simeone (9e) et Anguissa (47e) pour les Partenopei

Pour la réception de Naples ce mercredi, le Real Madrid a assuré la victoire (4-2) et la première place du groupe C.

Une rencontre démarrée sur un rythme fou, avec trois buts en une demi-heure. D’abord avec Giovanni Simeone, au rebond d’un centre de Khvicha Kvaratskhelia remis dans l’axe par Giovani Di Lorenzo (0-1, 9e). Suffisant pour réveiller les Merengues et Rodrygo, trouvé sur le côté gauche par le gros travail de Brahim Díaz et auteur d’un superbe enroulé en lucarne (1-1, 11e). Dix minutes plus tard, c’est enfin Jude Bellingham qui est parvenu à s’exprimer, d’une tête bien placée sur le service tout aussi sublime de David Alaba (2-1, 22e).

Le spectacle s’est également poursuivi après la pause, avec l’égalisation d’André-Frank Zambo Anguissa sur une volée imparable en angle fermé, mal défendue par Alaba (2-2, 47e). Entré en jeu, Joselu a quant à lui manqué le quasi-immanquable après un centre de Ferland Mendy, repris du genou (62e), tandis que Rüdiger a trouvé la main ferme d’Alex Meret avec son coup de tête puissant (77e). Et si Joselu s’est de nouveau loupé par une tête envoyée au-dessus (80e), le jeune Nicolás Paz, a inscrit son premier but d’un tir lointain et rasant, que Meret aurait dû mieux gérer (3-2, 84e). Libération pour le stade et l’hyperactif Joselu, finalement buteur en face-à-face grâce à la passe en retrait de Bellingham (4-2, 90e+3). Naples n’est pas encore qualifié.

Real Madrid (4-3-3) : Lunin – Carvajal, Rüdiger (Nacho, 87e), Alaba, Mendy – Ceballos (Joselu, 57e), Valverde, Kroos – Rodrygo (Lucas Vázquez, 87e), Bellingham, Brahim Díaz (Paz, 65e). Entraîneur : Carlo Ancelotti.

Naples (4-3-3) : Meret – Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus (Zanoli, 87e) – Anguissa, Lobotka (Raspadori, 87e), Zieliński (Elmas, 65e) – Politano (Cajuste, 78e), Simeone (Osimhen, 46e), Kvaratskhelia. Entraîneur : Walter Mazzarri.

