Pronostic Real Madrid Napoli : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Le Real toujours aussi costaud face au Napoli

L’affiche de ce groupe C de la Ligue des Champions met aux prises le Real Madrid au Napoli. Déjà qualifiée pour les 8es, la Maison Blanche a fait le taf lors des 4 premières journées pour remporter ses matchs et occuper la tête de la poule avec 5 points de plus que le Napoli. Lors du match aller entre les 2 formations, les Merengue s’étaient imposés au stade Diego Armando Maradona au terme d’une rencontre spectaculaire (2-3). La bande à Ancelotti a ensuite enchaîné contre Braga en remportant ses 2 matchs. En Liga, les partenaires de Toni Kroos sont également sur une excellente dynamique puisqu’ils sont leaders du championnat, devant Girona. Dernièrement, les Madrilènes ont brillamment enchainé en championnat face à Valence (5-1) et contre Cadix (0-3). Samedi, le Real était pourtant handicapé par de nombreuses absences puisque les Camavinga, Tchouaméni, Vinicius, Militao, Guler, Kepa ou Courtois étaient tous sur le flanc. Désormais, c’est Modric qui se retrouve à l’infirmerie. Malgré tout, le Real conserve un effectif de grande qualité avec notamment Rodrygo et Bellingham (14 buts buts en 15 matchs cette saison), tous deux buteurs samedi. Le Brésilien est particulièrement en forme avec 5 buts et 4 passes sur les 3 derniers matchs du Real.

En face, le Napoli est tout simplement le champion d’Italie en titre. Après de longues années d’attente, le club napolitain est parvenu à décrocher le titre sous la houlette de Spalletti. Fatigué par cette incroyable saison, le technicien italien avait décidé de prendre du recul, ce qui avait permis à Rudi Garcia de prendre en main l’équipe. Le technicien français aura tenu quelques mois et n’aura pas résisté à la nouvelle défaite survenue, juste avant la trêve internationale, à domicile face à Empoli (0-1) en Serie A. Pour remplacer l’ancien coach lyonnais, de Laurentis a choisi Mazzarri. Ce dernier a connu une bonne première avec un succès à Bergame contre l’Atalanta (1-2) samedi. En Ligue des Champions, Naples est bien parti pour se qualifier mais se retrouve sous la menace de Braga qui pourrait en cas de victoire et d’une contre-performance napolitaine revenir à quelques encablures des Partenopei. Ce qui obligerait le Napoli à disputer une dernière rencontre décisive. La bonne nouvelle du week-end est venue de Victor Osimhen qui a effectué son retour. Parfait depuis le début de la compétition, le Real devrait prendre le meilleur sur le Napoli et signer le 5 sur 5.

