Napoli : Aurelio De Laurentiis confirme lui-même le départ de Victor Osimhen

Dans le dur cette saison dans son club du Napoli, Victor Osimhen (25 ans) semble vouloir changer de cap dès cet été. Après avoir été sacré champion d’Italie en 2023 – mettant fin à une disette de 33 ans pour le club de Campanie – avec le statut de meilleur buteur (26 unités), l’attaquant star du Nigeria (27 sélections pour 20 buts) arrivé en 2020 à Naples a déjà prévu de quitter l’équipe napolitaine l’été prochain, si l’on en croit son président Aurelio De Laurentiis, qui a réagi aux mots de son attaquant prononcés cette semaine : « Je n’ai pas été surpris par ses propos, a affirmé l’Italien. Nous savions déjà qu’il partirait. Les destinations probables ? Le Real Madrid, le PSG ou un club de Premier League », a lâché ce vendredi Rino.

