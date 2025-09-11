Guillermo Ochoa file à Chypre

Le transfert de l’été arrive donc le 11 septembre.

Alors qu’il vient de fêter ses 40 ans, Guillermo Ochoa se lance un nouveau défi. Après une saison passée au Portugal, sous les couleurs de l’AVS Futebol SAD, le gardien mexicain part à la conquête de Chypre en signant à l’AEL Limassol. Huitième du championnat local l’année dernière, le club compte sur « l’expérience, la personnalité et le leadership » de sa nouvelle recrue pour redresser la barre et accompagner les jeunes de l’effectif.

⚽️ Η Αθλητική Ένωση Λεμεσού βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την καταρχήν συμφωνία με τον διεθνή Μεξικανό τερματοφύλακα Guillermo Ochoa 👇👇👇https://t.co/UlPWSsaM04 — AEL Limassol FC (@aelfc_official) September 11, 2025

Après le Mexique (Club América par deux fois), la France (Ajaccio), l’Espagne (Málaga, Grenade), la Belgique (Standard de Liège), l’Italie (Salernitana) et le Portugal, il va découvrir un septième pays. Mais le quadra ne vient pas pour faire du tourisme. Remplaçant lors de l’épopée victorieuse du Mexique durant la Gold Cup à l’été 2025, « Memo » a sans doute à cœur de regagner sa place dans le onze de départ.

Avec une Coupe du monde 2026 à domicile, ça se comprend.

