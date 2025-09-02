S’abonner au mag
Un membre du centre de formation de l’OL interpellé après la mort d'un adolescent

Dans la soirée de dimanche, un mineur âgé de 16 ans a été mortellement poignardé au cœur dans les rues de Caluire-et-Cuire (Rhône). L’auteur présumé des faits a été interpellé et placé en garde à vue. D’après les informations du Progrès, il s’agit d’un jeune de 13 ans, licencié comme joueur à l’Academy de l’Olympique lyonnais. Pour l’heure, le club n’a pas communiqué à ce propos.

Selon le quotidien local, la victime et deux de ses amis ont été abordés par un inconnu les menaçant avec un couteau. Ce dernier a porté un coup à l’un des trois jeunes avant de s’enfuir. Un différend datant de cet été serait être l’origine de cet incident dramatique. L’enquête a été confiée à la Division Criminalité Territoriale.

