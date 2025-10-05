Fait un peu froid à Lyon ce dimanche, non ?

Tombé de haut comme l’ensemble de ses coéquipiers dans les dernières minutes face à Toulouse, Moussa Niakhaté n’a pas caché que le coup était rude. « Je suis un peu K.-O. debout, je ne vais pas vous mentir, j’ai encore un peu de mal à comprendre ce qu’il s’est passé sur la fin de match, a-t-il reconnu dans la foulée au micro de Ligue 1+. Notre performance est belle, mais la deuxième mi-temps, on va en parler entre nous, à chaud je ne suis pas satisfait. On a été un peu suffisants et on a été punis. »

Un geste de frustration et une blessure à la main pour Niakhaté

La situation est très frustrante pour l’international sénégalais, qui s’est même blessé à la main après un geste d’humeur au coup de sifflet final. « C’est de l’énervement quand je suis arrivé au vestiaire, a-t-il expliqué. C’est un truc bête, stupide, que je n’ai pas à faire, j’ai mis un coup de poing dans la porte et je me suis ouvert. Ce n’est rien de grave, mais c’est très stupide surtout. »

Elle n’avait vraisemblablement pas grand-chose à se reprocher dans cette défaite en plus, cette pauvre porte.