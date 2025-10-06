S’abonner au mag
Erling Braut Haaland révèle le secret de sa forme actuelle

Du neuf avec du neuf.

Rien n’arrête Erling Braut Haaland en ce moment. En offrant la victoire à Manchester City à Brentford (0-1) ce dimanche, le Norvégien a inscrit son neuvième but en sept rencontres de Premier League. En comptant ses matchs de Ligue des champions et avec la Norvège, son total monte carrément à 18 réalisations depuis le début de la saison !

Daddy cool

A la question de savoir s’il est, à 25 ans, dans la forme de sa vie, l’attaquant a répondu sans hésiter : « ja » (oui, en norvégien), ou plutôt, « yes », car il répondait au micro de la chaîne Sky Sports. Ce qui explique cet état de fait ? Visiblement un heureux événement vécu en décembre 2024, lorsqu’Haaland et sa compagne Isabel Haugseng Johansen ont accueilli un petit garçon dans leur vie : « J’en ai déjà parlé à maintes reprises, on peut être prêt physiquement, mais il faut aussi être prêt mentalement, et franchement, je pense qu’avoir un enfant me rend encore meilleur, car je n’ai jamais autant déconnecté pendant mon temps libre ».

« Je ne pense plus du tout au football, alors que quand on est plus jeune, on pense à tout et à rien et on s’inquiète peut-être un peu trop pour certaines choses, a-t-il ajouté. Mais quand je rentre chez moi, je me détends encore plus, donc je pense que je dois remercier mon fils ! » Faut-il rappeler qu’un cyborg comporte par définition une part d’être humain en lui ?

N’empêche, qu’est-ce que ça va donner quand il se remettra à penser au foot ?

Guardiola invite Sir Alex Ferguson et Arsène Wenger à dîner pour fêter son nouveau record

JD

C'est une putain de bonne question !

