La longue prolongation de Savinho à Manchester City

Après Haaland, Manchester City continue de blinder ses pépites.

Savinho n’est pas près de changer de crémerie : l’ailier brésilien a prolongé ce vendredi l’aventure avec les Cityzens jusqu’en 2031.

Arrivé en 2024 en Angleterre, le joyau du City Group passé de manière éphémère par Troyes puis à Gérone s’est rapidement imposé comme un élément important dans le collectif de Pep Guardiola. Auteur de dix passes décisives l’an dernier, Savinho n’a pour le moment inscrit qu’un but en FA Cup en six apparitions. Mais l’ailier de 21 ans a quand même décroché une belle prolongation, preuve de la confiance importante que ses dirigeants ont en lui.

The journey continues 🩵 pic.twitter.com/iquJ2AuFDV — Manchester City (@ManCity) October 3, 2025

Les fans de City qui ont floqué leur maillot Savinho peuvent se rassurer : le gamin sera au club encore quelques années.

