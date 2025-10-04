S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Manchester City

La longue prolongation de Savinho à Manchester City

AC
La longue prolongation de Savinho à Manchester City

Après Haaland, Manchester City continue de blinder ses pépites.

Savinho n’est pas près de changer de crémerie : l’ailier brésilien a prolongé ce vendredi l’aventure avec les Cityzens jusqu’en 2031.

Arrivé en 2024 en Angleterre, le joyau du City Group passé de manière éphémère par Troyes puis à Gérone s’est rapidement imposé comme un élément important dans le collectif de Pep Guardiola. Auteur de dix passes décisives l’an dernier, Savinho n’a pour le moment inscrit qu’un but en FA Cup en six apparitions. Mais l’ailier de 21 ans a quand même décroché une belle prolongation, preuve de la confiance importante que ses dirigeants ont en lui.

Les fans de City qui ont floqué leur maillot Savinho peuvent se rassurer : le gamin sera au club encore quelques années.

Premier League : alors, c’est qui la Farmers League ?

AC

À lire aussi
22
Revivez Monaco-Manchester City (2-2)
  • C1
  • J2
  • Monaco-Manchester City
Revivez Monaco-Manchester City (2-2)

Revivez Monaco-Manchester City (2-2)

Revivez Monaco-Manchester City (2-2)
Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier
  • Procès Péchier
Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier

Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier

L’anesthésiste-réanimateur Frédéric Péchier a-t-il empoisonné 30 personnes et tué 12 d’entre elles, en se faisant passer pour un héros lorsqu’il les sauvait ou tentait de le faire? C’est ce que son procès, ouvert ce lundi 8 septembre, devra permettre de juger. Retrouvez notre enquête fleuve sur cette affaire.

Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!