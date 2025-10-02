S’abonner au mag
  • C1
  • J2
  • Monaco-Manchester City (2-2)

Les tops et les flops de Monaco-Manchester City

Par Clément Gavard
Partager
153

Ce bon vieux Erling Haaland pouvait toujours planter cinq buts, Monaco aurait trouvé le moyen de revenir avec des buteurs improbables, comme Jordan Teze et Eric Dier sur penalty. Le tout sans balafre pour Gianluigi Donnarumma.

Les tops et les flops de Monaco-Manchester City

Les tops

Erling Haaland

On aurait bien eu besoin de Jane Goodall pour comprendre le fonctionnement de ce drôle d’animal.

https://twitter.com/UN/status/1973455662547083631

Note de la rédaction 7.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Jordan Teze

Pour ceux qui se demandaient à quoi servait Paul Pogba : montrer ses skills sur Youtube à ses coéquipiers.

Note de la rédaction 8/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Eric Dier

Ce grand gaillard de 31 ans a donc décidé de tirer le premier penalty de sa carrière pro (hors tirs au but) à la 90e minute après avoir vu la chaussure de Nico Gonzalez de près quand, de notre côté, on panique toujours quand il faut choisir une sauce à mettre dans les pâtes. Une belle leçon de vie (c’est la Mutti, évidemment).

Note de la rédaction 10/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Joško Gvardiol

Bel hommage à Canto. Et on parle plus du col que de cette ouverture délicieuse.

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Vanderson

Vous voyez les larmes de Matthew McConaughey dans Interstellar ? Celles du Brésilien étaient bien plus déchirantes.

Note de la rédaction 10/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Les flops

Gianluigi Donnarumma

Deux buts dans la musette et zéro nouvelle balafre. Heureusement, il pourra revoir Wilfried Singo le 28 janvier.

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Folarin Balogun

Il aurait parfois sa place au Vrai Foot Day.

https://www.instagram.com/reel/DPDvWbFCPfM/

Note de la rédaction 4/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Bernardo Silva

Bien mieux que les joueurs qui ne célèbrent pas leurs buts contre un ancien club, ceux qui font en sorte de ne pas avoir à se lancer dans cette mode. Un vrai de vrai, le Bernardo.

Note de la rédaction 4/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Donner une note

  • ou
    Passer d'un joueur à l'autre.

  • Choisir une note.
  • Enter
    Valider la note.
  • Echap
    Fermer le clavier.

Par Clément Gavard

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier
  • Procès Péchier
Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier

Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier

L’anesthésiste-réanimateur Frédéric Péchier a-t-il empoisonné 30 personnes et tué 12 d’entre elles, en se faisant passer pour un héros lorsqu’il les sauvait ou tentait de le faire? C’est ce que son procès, ouvert ce lundi 8 septembre, devra permettre de juger. Retrouvez notre enquête fleuve sur cette affaire.

Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

22
Revivez Monaco-Manchester City (2-2)
Revivez Monaco-Manchester City (2-2)

Revivez Monaco-Manchester City (2-2)

Revivez Monaco-Manchester City (2-2)
12
Revivez la victoire du PSG à Barcelone (1-2)
Revivez la victoire du PSG à Barcelone (1-2)

Revivez la victoire du PSG à Barcelone (1-2)

Revivez la victoire du PSG à Barcelone (1-2)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!