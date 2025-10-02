Les tops et les flops de Monaco-Manchester City

Eric Dier

Ce grand gaillard de 31 ans a donc décidé de tirer le premier penalty de sa carrière pro (hors tirs au but) à la 90e minute après avoir vu la chaussure de Nico Gonzalez de près quand, de notre côté, on panique toujours quand il faut choisir une sauce à mettre dans les pâtes. Une belle leçon de vie (c’est la Mutti, évidemment).