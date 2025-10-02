- C1
Les tops et les flops de Monaco-Manchester City
Ce bon vieux Erling Haaland pouvait toujours planter cinq buts, Monaco aurait trouvé le moyen de revenir avec des buteurs improbables, comme Jordan Teze et Eric Dier sur penalty. Le tout sans balafre pour Gianluigi Donnarumma.
Les tops
Erling Haaland
On aurait bien eu besoin de Jane Goodall pour comprendre le fonctionnement de ce drôle d’animal.
Jordan Teze
Pour ceux qui se demandaient à quoi servait Paul Pogba : montrer ses skills sur Youtube à ses coéquipiers.
Eric Dier
Ce grand gaillard de 31 ans a donc décidé de tirer le premier penalty de sa carrière pro (hors tirs au but) à la 90e minute après avoir vu la chaussure de Nico Gonzalez de près quand, de notre côté, on panique toujours quand il faut choisir une sauce à mettre dans les pâtes. Une belle leçon de vie (c’est la Mutti, évidemment).
Joško Gvardiol
Bel hommage à Canto. Et on parle plus du col que de cette ouverture délicieuse.
Vanderson
Vous voyez les larmes de Matthew McConaughey dans Interstellar ? Celles du Brésilien étaient bien plus déchirantes.
Les flops
Gianluigi Donnarumma
Deux buts dans la musette et zéro nouvelle balafre. Heureusement, il pourra revoir Wilfried Singo le 28 janvier.
Folarin Balogun
Il aurait parfois sa place au Vrai Foot Day.
Bernardo Silva
Bien mieux que les joueurs qui ne célèbrent pas leurs buts contre un ancien club, ceux qui font en sorte de ne pas avoir à se lancer dans cette mode. Un vrai de vrai, le Bernardo.
Par Clément Gavard