L’OM officialise (encore) une nouvelle recrue

Le marché des transferts se clôturait ce lundi à 20 heures, mais les clubs continuent d’annoncer leurs recrues signées sur le gong. Pablo Longoria et Medhi Benatia n’ont pas chômé en cette ultime journée, et Marseille a officialisé ce mardi matin l’arrivée de Nayef Aguerd (29 ans), quelques minutes après celle de Matt O’Riley. Le défenseur marocain débarque en provenance de West Ham, qui a accepté de laisser partir son joueur en échange d’un chèque de 23 millions d’euros, et s’est engagé pour les cinq prochaines saisons.

Prêté à la Real Sociedad la saison dernière, l’ancien Dijonnais et Rennais y a disputé 36 matchs toutes compétitions confondues. « Aujourd’hui, Nayef Aguerd incarne une autre facette du football moderne : celle d’un homme de devoir, discret mais essentiel, forgé entre deux rives, entre courage et humilité. Une somme de qualités qui lui permettra de relever les défis de l’équipe de Roberto De Zerbi », a romantisé l’OM dans son communiqué.

