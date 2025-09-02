S’abonner au mag

ACTU MERCATO

L’OM officialise (encore) une nouvelle recrue

LT
L’OM officialise (encore) une nouvelle recrue

Et voici le 76e joueur recruté par l’OM lors de ce dernier jour de mercato.

Le marché des transferts se clôturait ce lundi à 20 heures, mais les clubs continuent d’annoncer leurs recrues signées sur le gong. Pablo Longoria et Medhi Benatia n’ont pas chômé en cette ultime journée, et Marseille a officialisé ce mardi matin l’arrivée de Nayef Aguerd (29 ans), quelques minutes après celle de Matt O’Riley. Le défenseur marocain débarque en provenance de West Ham, qui a accepté de laisser partir son joueur en échange d’un chèque de 23 millions d’euros, et s’est engagé pour les cinq prochaines saisons.

Prêté à la Real Sociedad la saison dernière, l’ancien Dijonnais et Rennais y a disputé 36 matchs toutes compétitions confondues. « Aujourd’hui, Nayef Aguerd incarne une autre facette du football moderne : celle d’un homme de devoir, discret mais essentiel, forgé entre deux rives, entre courage et humilité. Une somme de qualités qui lui permettra de relever les défis de l’équipe de Roberto De Zerbi », a romantisé l’OM dans son communiqué.

Welcome back !

Le but de l’OL face à l’OM finalement attribué à Pavel Šulc

LT

À lire aussi
Les grands récits de Society: Rester vivantes
  • Témoignages
Les grands récits de Society: Rester vivantes

Les grands récits de Society: Rester vivantes

Elles étaient ensemble à La Belle Équipe, l'un des bars pris pour cible par les terroristes le 13 novembre 2015. Elles ont survécu. Sept ans plus tard, entre peur, culpabilité et solidarité, elles racontent comment elles se sont reconstruites.

Les grands récits de Society: Rester vivantes
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Le mercato va-t-il vous manquer ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
95
Réactions

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine