Deux joueurs de deux clubs différents écrivent le même message d'adieux

On a retrouvé deux lecteurs de Sofoot.com.

Dans les derniers jours du mercato estival, Christantus Uche a quitté Getafe pour rejoindre Crystal Palace alors que l’attaquant portugais Fabio Silva a signé au Borussia Dortmund en provenance de Wolverhampton. En dehors du fait que l’attaquant nigérian était proche de signer chez les Wolves, ces deux transferts ne sont absolument pas liés. Et pourtant, ces deux joueurs ont rédigé le même message d’adieux à leurs anciens clubs, mots pour mots.

Le jeu des trois différences

Sur leur compte Instagram, Silva et Uche ont écrit les mêmes phrases, ont placé la ponctuation au même endroit et ont conjugué les verbes aux mêmes temps. Les seules différences notables : les clubs remerciés (quand même), des émoticônes différents mais surtout, le Portugais du Borussia Dortmund a fait honneur à sa professeure de lettre en séparant son texte en plusieurs paragraphes.

Si ceux-là n’ont pas leurs comptes gérés par les mêmes communicants, on pourra alors parler de plagiat… ou de télépathie.

Une figure du Barça bientôt sur le banc du Bayer Leverkusen ?