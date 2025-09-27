S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J6
  • Strasbourg-Marseille (1-2)

Liam Rosenior caresse Marseille

Liam Rosenior caresse Marseille

Comment tomber amoureux de son adversaire ?

En perdant à domicile après avoir mené jusqu’à là 78e minute, visiblement. C’est en tout cas ce qu’il s’est passé pour Liam Rosenior, dont le Strasbourg est tombé face à l’Olympique de Marseille ce vendredi à l’occasion de la sixième journée de Ligue 1. En conférence de presse, l’entraîneur des Alsaciens s’est en effet montré dithyrambique à l’égard de son bourreau phocéen.

« On a joué contre une très belle équipe, un super coach et de superbes joueurs, a ainsi estimé le technicien. On n’a rien à se reprocher, je fais des choix et j’essaie de maintenir une certaine énergie pour conserver l’intensité. Mais contre une équipe comme Marseille avec un entraîneur de génie, il faut être parfait. J’étais content de ne pas voir des joueurs comme Aubameyang, Greenwood ou Pavard commencer. Mais quand ils rentrent, ils apportent un vrai plus. C’est une très belle équipe ! »

Pas de coup de gueule pour cette fois, donc.

Roberto De Zerbi félicite ses remplaçants

