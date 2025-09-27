Montpellier gagne petit, Dunkerge s’impose large

Un triplé en une grosse demi-heure, quatre buts en une mi-temps et cinq réalisations en tout.

Voilà ce qu’a encaissé Amiens (douzième), au cours d’un match qui a vu Dunkerque (onzième) l’emporter largement et lui passer devant au classement (neuf points chacun). Ainsi, Marco Essimi a frappé à trois reprises en ouvrant rapidement le score et Thomas Robinet a continué d’ouvrir les vannes en inscrivant le quatrième pion avant la pause, alors que Vincent Sasso a enfoncé le clou dans le second acte. Comme Geoffrey Kondo, au passage. Yvan Ikia Dimi et Ange Chibozo ont, tout de même, sauvé l’honneur.

Mendy comme un grand

Pendant ce temps-là, ce samedi de huitième journée de Ligue 2 a vu Montpellier s’imposer à Laval sur la plus courte des marges : le seul tremblement de filets est venu d’Alexandre Mendy à la 26e minute, la recrue du MHSC créant son action quasiment tout seul. Malgré la résistance locale et grâce aux arrêts de Simon Ngapandouetnbu, l’ancien pensionnaire de Ligue 1 remonte en sixième position, tandis que son adversaire stagne à la quinzième place.

Un 6-2 généreux, un 1-0 cadenassé : c’est ça, la deuxième division !

Laval 0-1 Montpellier

But : Mendy (26e)

Dunkerque 6-2 Amiens

Buts : Essimi (3e, 21e et 34e), Robinet (43e), Sasso (46e) et Kondo (78e) pour Dunkerque // Dimi (51e) et Chibozo (90e+5) pour Amiens

