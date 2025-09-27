S’abonner au mag
  • Ligue 2
  • J8
  • Résumé

Montpellier gagne petit, Dunkerge s’impose large

FC
Montpellier gagne petit, Dunkerge s’impose large

Un triplé en une grosse demi-heure, quatre buts en une mi-temps et cinq réalisations en tout.

Voilà ce qu’a encaissé Amiens (douzième), au cours d’un match qui a vu Dunkerque (onzième) l’emporter largement et lui passer devant au classement (neuf points chacun). Ainsi, Marco Essimi a frappé à trois reprises en ouvrant rapidement le score et Thomas Robinet a continué d’ouvrir les vannes en inscrivant le quatrième pion avant la pause, alors que Vincent Sasso a enfoncé le clou dans le second acte. Comme Geoffrey Kondo, au passage. Yvan Ikia Dimi et Ange Chibozo ont, tout de même, sauvé l’honneur.

Mendy comme un grand

Pendant ce temps-là, ce samedi de huitième journée de Ligue 2 a vu Montpellier s’imposer à Laval sur la plus courte des marges : le seul tremblement de filets est venu d’Alexandre Mendy à la 26e minute, la recrue du MHSC créant son action quasiment tout seul. Malgré la résistance locale et grâce aux arrêts de Simon Ngapandouetnbu, l’ancien pensionnaire de Ligue 1 remonte en sixième position, tandis que son adversaire stagne à la quinzième place.

Un 6-2 généreux, un 1-0 cadenassé : c’est ça, la deuxième division !

  Laval 0-1 Montpellier

But : Mendy (26e)

  Dunkerque 6-2 Amiens

Buts : Essimi (3e, 21e et 34e), Robinet (43e), Sasso (46e) et Kondo (78e) pour Dunkerque // Dimi (51e) et Chibozo (90e+5) pour Amiens

Troyes passe provisoirement leader dans une soirée à peu de buts, Bastia toujours muet

FC

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Le 17 août 2022, Yvon Gérard saluait sa famille, sortait de chez lui et s'évaporait dans la nature. Depuis, il n'est pas réapparu. Que s'est-il passé?

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

12
Revivez Strasbourg-Marseille (1-2)
Revivez Strasbourg-Marseille (1-2)

Revivez Strasbourg-Marseille (1-2)

Revivez Strasbourg-Marseille (1-2)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!