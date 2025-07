Alexandre Mendy se relance à Montpellier

Un vrai recrutement de Ligue 2.

On se demandait, depuis de longs mois, quand Alexandre Mendy allait-il quitter le SM Caen et la Ligue 2. La relégation en National du club racheté par le clan Mbappé a donc définitivement poussé l’attaquant bissau-guinéen loin de la Normandie. Ce dernier reste tout de même dans l’antichambre puisqu’il a signé du côté de Montpellier, qui retrouve ce niveau pour la première fois depuis 2009.

Auteur de 69 buts en Ligue 2 avec Malherbe – auxquels on peut ajouter les trois inscrits sous le maillot de Nîmes en 2014-2015 -, Alexandre Mendy a été sacré meilleur buteur du championnat lors de la saison 2023-2024, avec 22 réalisations, et avait terminé deuxième de ce classement l’année suivante, avec 19 pions. Il va rejoindre deux attaquants déjà arrivés, en prêt, au MHSC cet été : Victor Orakpo et Nathanaël Mbuku.

Zoumana Camara pourra asseoir son autorité en leur montrant qu’il défend encore très bien.

