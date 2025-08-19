S’abonner au mag

ACTU MERCATO

Les Wolves recrutent un international camerounais

MBC
Les Wolves recrutent un international camerounais

La meute accueille un nouveau louveteau.

Écrasé 4-0 par Manchester City ce week-end, Wolverhampton a enfin compris qu’il devait renforcer son effectif pour ne pas terminer bon dernier de Premier League. Après avoir signé seulement trois recrues depuis le début du mercato, les Gold and Blacks ont officialisé l’arrivée de Jackson Tchatchoua en provenance du Hellas Vérone ce mardi. Le latéral droit, formé à Charleroi, arrive pour remplacer Nelson Semedo, parti à Fenerbahçe à l’intersaison.

Hélas, il partira à la CAN

Désormais sous contrat jusqu’en 2030 avec les Wolves, l’international camerounais de 23 ans risque de ne pas jouer la totalité de sa première saison dans les West Midlands. Au mois de décembre, Tchatchoua devrait quitter le froid glacial de l’hiver anglais pour disputer la Coupe d’Afrique des nations avec les Lions Indomptables de Marc Brys, toujours sur le banc du Cameroun malgré le fiasco de juillet dernier.

Quelle tristesse de louper le Boxing Day.

Haaland, Cherki et Manchester City mordent les Wolves

MBC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
  • Récit
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

C’est l’histoire d’un élève modèle issu d’une famille modèle qui avait tout pour vivre le rêve américain, mais qui se retrouve aujourd’hui accusé du meurtre du PDG de la première compagnie d’assurances santé privée des États-Unis.

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
Articles en tendances
Logo de l'équipe Paris Saint-Germain
Superchampion mon frère !
  • Supercoupe d'Europe
  • PSG-Tottenham (2-2, 4-3 TAB)
Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine