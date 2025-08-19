Les Wolves recrutent un international camerounais

La meute accueille un nouveau louveteau.

Écrasé 4-0 par Manchester City ce week-end, Wolverhampton a enfin compris qu’il devait renforcer son effectif pour ne pas terminer bon dernier de Premier League. Après avoir signé seulement trois recrues depuis le début du mercato, les Gold and Blacks ont officialisé l’arrivée de Jackson Tchatchoua en provenance du Hellas Vérone ce mardi. Le latéral droit, formé à Charleroi, arrive pour remplacer Nelson Semedo, parti à Fenerbahçe à l’intersaison.

Adding pace to the pack! ⚡️ Welcome, Jackson Tchatchoua! 🇨🇲✍️ pic.twitter.com/c4SEZI2tzT — Wolves (@Wolves) August 19, 2025

Hélas, il partira à la CAN

Désormais sous contrat jusqu’en 2030 avec les Wolves, l’international camerounais de 23 ans risque de ne pas jouer la totalité de sa première saison dans les West Midlands. Au mois de décembre, Tchatchoua devrait quitter le froid glacial de l’hiver anglais pour disputer la Coupe d’Afrique des nations avec les Lions Indomptables de Marc Brys, toujours sur le banc du Cameroun malgré le fiasco de juillet dernier.

Quelle tristesse de louper le Boxing Day.

Haaland, Cherki et Manchester City mordent les Wolves