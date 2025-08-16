S’abonner au mag
  • Premier League
  • J1
  • Wolverhampton-Manchester City (0-4)

Haaland, Cherki et Manchester City mordent les Wolves

UL
Wolverhampton 0-4 Manchester City

Buts : Haaland (34eet 61e), Reijnders (37e) et Cherki (81e) pour les Skyblues

What a good start !

Quatre saisons avec Manchester City, quatre fois buteur lors de la première journée : Erling Haaland connaît la recette. Double buteur, il permet à son clan de très bien commencer sa saison contre les Wolves (4-0). Pour sa première en Premier League, Rayan Cherki a quant à lui débloqué son compteur et participé à la fête.

Après avoir débuté avec un magnifique tifo en hommage à Diogo Jota, la partie a vu Manchester City garder la balle, la faire tourner et chercher l’ouverture. Les Wolves ont eu quelques opportunités en contre, mais l’ancien Rémois Marshall Munetsi s’est trouvé de nombreuses fois hors-jeu. Alors, Erling Haaland a puni les visiteurs en renard (0-1, 34e). Puis Tijjani Reijnders, omniprésent toute la journée, a doublé la mise dans la foulée (0-2, 37e).

Jolie première pour Cherki

Avant d’enchaîner contre Tottenham, Brighton, Manchester United et Arsenal, les hommes de Pep Guardiola ont fait le plein de confiance : Haaland s’est offert un doublé, du pied gauche et après un gros travail de Reijnders (0-3, 61e). Rayan Cherki, entré à 73e minute, s’est ensuite montré mobile et prêt à prendre la relève de Kevin De Bruyne : affuté, l’ancien Lyonnais a ouvert son compteur en Premier League du pied droit (0-4, 81e).

Visiblement, les vacances ont fait du bien à Guardiola.

